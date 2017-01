Incontro West Ham-Marsiglia per Payet: è il giorno della verità

Oggi si terrà, però, un incontro tra la dirigenza del Marsiglia e il West Ham per la cessione di Payet. Il trequartista è deciso più che mai a salutare il club londinese e sta cercando in tutti i modi di essere ceduto. Bisogna attendere la decisione degli Hammers, che non vogliono disfarsi di un giocatore importante e, soprattutto, pagato una cifra rilevante. Per questo la società inglese chiede almeno 30/35 mln € per scacciare ogni dubbio. Ma, se dovesse arrivare dall’OM un’offerta di tale portata, potrebbero cambiare gli scenari e il francese farebbe ritorno in patria, lasciando una frattura non rimarginabile tra lui e i tifosi degli Hammers.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)