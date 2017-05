Inizia la rivoluzione di Pep Guardiola: quattro addii in un giorno in casa Manchester City

È tempo di pulizie di stagione in casa Manchester City: la tanto attesa rivoluzione di Pep Guardiola è iniziata dopo una stagione senza alcun titolo in bacheca e a dir poco deludente. Sono infatti in molti ad aver già preparato le valigie in casa Citizens.

Quattro addii in un giorno

Nella sola giornata di oggi, i blu di Manchester hanno annunciato ben quattro addii eccellenti: lasciano il City Jesus Navas, Willy Caballero, Gael Clichy e Bacary Sagna. Quattro situazioni analoghe: i contratti di tutti questi calciatori scadono al 30 giugno 2017 e per nessuno di essi è stato previsto il rinnovo. In un giorno solo, dunque, sono quattro gli armadietti che si liberano, attuando anche un’opera di ringiovanimento della rosa visto che a partire sono quattro ultra-trentenni.