Ivanovic pronto a lasciare il Chelsea, su di lui lo Zenit

La storia d’amore tra Branislav Ivanovic ed il Chelsea sembra essere giunta al termine. Il calciatore, infatti, potrebbe trasferirsi lasciandosi alle spalle l’avventura londinese già in questa sessione di mercato. Il difensore serbo, che sta trovando poco spazio in questa stagione con Conte, sta meditando l’idea di cambiare aria; già rifiutate tutte le piste inglesi, resta viva e molto probabile quella che porta allo Zenit di Lucescu. I blues lo lasceranno partire il serbo, che è in scadenza di contratto, probabilmente a zero e la fumata bianca della trattativa potrebbe arrivare ad inizio settimana.

Si chiuderebbe cosi un rapporto durato quasi 10 anni da quando, nel gennaio del 2008, il Chelsea acquistò il suo cartellino dal Lokomotiv Mosca per 12 milioni di euro, strappandolo alla concorrenza del Milan. Con il club londinese si è tolto varie soddisfazioni come le tre Coppe d’Inghilterra o i due campionati. Le maggiori gioie sicuramente la Champions League e l’Europa League, vinte consecutivamente.