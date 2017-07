Jermain Defoe fa visita al bimbo malato terminale e lo coccola a letto

Jermain Defoe è tornato a far visita a Bradley Lowery, il bimbo tifosissimo del Sunderland che sta lottando contro una grave forma tumorale in stadio terminale. L'attaccante inglese, che già negli scorsi mesi, prima di passare al Bournemouth, aveva conosciuto il piccolo Bradley e lo aveva scortato nello stadio facendogli tirare un calcio di rigore di fronte a una folla commossa, ha trascorso con lui la notte, coccolandolo nel suo lettino per dargli l'ultimo saluto.

"Brad è molto debole - ha scritto la mamma in un post sulla pagina Facebook dedicata -, respira a fatica, ma continua a lottare. Ha insistito per fare una festa e ha invitato i suoi cugini e la sua fidanzata Poppy. Si sono sdraiati tutti sul letto per farsi le coccole, e credo che sia stato il suo modo per salutarli. Nella notte è arrivato il suo migliore amico, Jermain, ed è stato commovente vedere la reazione di Bradley. Era felicissimo ed è rimasto sdraiato a lungo a farsi accarezzare. Bradley si sentiva molto rilassato tra le sue braccia".