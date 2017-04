Joey Barton squalificato 18 mesi per scommesse

Joey Barton, centrocampista del Burnley, è stato squalificato per 18 mesi con effetto immediato dalla Football Association per aver scommesso sulle partite di calcio e altri sport. Secondo quanto riporta la Federazione il giocatore inglese avrebbe puntato su 1260 gare in un periodo compreso tra il 26 marzo 2006 e il 13 maggio 2016, violando il regolamento della Fa che proibisce ai calciatori di scommettere.

"Sono molto deluso per la durezza della sanzione - ha dichiarato Barton - Questa decisione mi costringe a un ritiro anticipato dal mondo del calcio. Voglio chiarire che non si parla di match fixing e su questo punto la mia integrità non è stata messa in discussione. Sento che la pena è più pesante che per alcuni giocatori meno controversi. Ho combattuto la dipendenza dal gioco d'azzardo e ho fornito alla Federazione una relazione medica sul mio problema. Dispiace che non sia stata presa in considerazione".

A proposito della sua posizione, Barton garantisce che "non ho mai piazzato scommesse contro la mia squadra. Non avrei potuto vivere in pace o guardare in faccia i miei compagni di squadra o i tifosi del mio club se avessero pensato seriamente che scommetto sulla sconfitta del mio club potendo influenzare la gara".

Il giocatore 34enne ha annunciato che presenterà ricorso in merito alla durata della squalifica.

Il comunicato ufficiale del giocatore in risposta alla squalifica