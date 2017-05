John Terry al passo d'addio: ovazione di Stamford Bridge per la fine di un'epoca

22 anni con la maglia del Chelsea, 5 titoli di Premier, 5 Coppe d'Inghilterra, 3 Coppe di Lega, 2 Supercoppe d’Inghilterra, 1 Champions League e 1 Europa League. 689 presenze, 59378 minuti in campo e 65 gol. Sono numeri, a tratti impressionanti, che raccontano la parabola di John Terry al Chelsea. Una storia cominciata nel 1995 quando JT, allora quindicenne, arrivò a Stamford Bridge dalle giovanili del West Ham, accomodandosi inizialmente nelle giovanili e poi nell’Under 18 dei Blues. L’esordio in prima squadra il 28 ottobre 1998 con Gianluca Vialli in panchina, in League Cup contro l’Aston Villa, il 26 dicembre dello stesso anno contro il Southampton muove i suoi primi passi anche in Premier League. Per la prima volta da titolare il 2 gennaio 1999 in FA Cup contro l’Oldham Athletic, poi il prestito al Nottingham Forrest per la seconda parte della stagione 1999/2000, prima di tornare in Blues con Claudio Ranieri e di diventare un titolare inamovibile.

Ieri pomeriggio JT ha messo il punto finale a questa storia infinita: una decisione comunicata anzitempo, quella di lasciare il Chelsea, ma non prima di aver alzato al cielo di Londra la sua quinta Premier League da giocatore. E chissà che a breve non arrivi anche la sesta FA Cup, che gli permetterebbe di allungare in classifica su Patrick Vieira (fermo a cinque successi) diventando il secondo calciatore più vincente della storia con sei titoli alle spalle di Ashley Cole (che di FA Cup ne ha vinte sette).

Terry ieri ha concluso la sua avventura al Chelsea nella vittoria contro il Sunderland, salutando il pubblico di Stamford Bridge al minuto 26 del primo tempo (il suo numero di maglia da sempre): un’uscita di scena tra le ovazioni e gli applausi di quella tifoseria che lo ha visto crescere e vincere con la maglia del Chelsea. Questo probabilmente non è il finale della sua carriera, perché il 37enne JT sembra intenzionato a giocare una stagione ancora, se non due. Su di lui è sempre stato pressante l’interesse del Bournemouth fin dall’inverno scorso. Ora che l’addio al Chelsea è ufficiale, è possibile che passi alle Cherries. I ringraziamenti finali ad Antonio Conte, che lo ha relegato quasi sempre in panchina in nquesta stagione, raccontano di un campione che ha accettato di farsi da parte pur di veder vincere la sua squadra. Un atteggiamento non scontato, non da tutti. Di sicuro da campione.