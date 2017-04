Juventini, non arrabbiatevi: Conte al Chelsea sta facendo davvero un'impresa unica

" Sarebbe il più grande risultato per me, per il club e per i giocatori. "

Ha scatenato la polemica del tifo bianconero, e non poteva essere altrimenti. Da una parte le (sempre più rare) vedove di Antonio Conte, dall’altra tutti gli innamorati che con quell’addio improvviso nell’estate del 2014 si sono sentiti abbandonati, e perché no un po’ traditi.

E non poteva passare inosservata allora una dichiarazione un po’ costruita, e su cui non a caso Conte ha poi voluto precisare, ribadendo come “il passato non deve essere cancellato, sono orgoglioso degli straordinari risultati ottenuti con la Juventus”.

Ma a dado tratto quel “sarebbe il risultato più grande per me” successivo alla domanda sull’eventuale titolo in Premier League come più grande successo, si è scatenata un po’ di stizza nel tifo juventino, sentitosi nuovamente tradito dopo tre scudetti consecutivi, di cui uno (totalmente inaspettato) da imbattuto al primo colpo e l’altro col record di punti.

Eppure nelle parole di Antonio Conte c’è del senso compiuto; o per lo meno ci si può sedere a discuterne. Perché se è vero che la sua Juventus arrivava da 2 settimi posti consecutivi e dal disastroso primo anno della nuova gestione Marotta con sciagurate scelte di mercato, sia in campo che in panchina; in quel 2011 Conte si ritrovò un Pirlo e un Vidal in più come base su cui costruire una nuova Juventus, poi diventata macchina imbattibile. Lì dentro un ambiente conosciuto, un pubblico tutto dalla sua, un campionato in cui aveva giocato, vinto e di cui conosceva ogni singola dinamica, gestione della stampa e delle polemiche incluse.

Antonio Conte, Andrea Pirlo and Dani Osvaldo (Reuters)Reuters

Evidente come tutto questo non lo abbia trovato al Chelsea la scorsa estate, quando di fronte a una realtà tutta da scoprire, un ambiente inizialmente un po’ scettico (come da sempre è la stampa inglese con gli allenatori stranieri, vincenti o meno che siano), una chiara ed evidentissima barriera linguistica e un gruppo totalmente sconosciuto, Conte ha provato a portare la sua filosofia. Un’idea come al solito fatta di durissimo lavoro e concezioni tattiche da capire, assimilare e interpretare; in un campionato che vedeva il Chelsea, dopo il disastro precedente dell’anno prima, partite come minimo dalla terza fila. Davanti i paperoni di Manchester Guardiola e Mourinho, dietro le londinesi Tottenham e Arsenal, e i Blues, tra parecchi punti di domanda di un gruppo per altro ben poco rinnovato rispetto all’anno prima – Kante, Luiz, Marcos Alonso gli extra concessi da Abramovich – che si contendevano la quinta piazza col Liverpool.

Da qui la soddisfazione e l’evidente orgoglio delle parole di Conte, che ha invece fin qui messo dietro tutti ed è vicino all’ennesima impresa della sua carriera dopo quelle con la Juventus e, permettetecelo, l’Europeo di Francia da protagonista con la nazionale italiana più scarsa di sempre. Conte vede il traguardo della Premier League ed è in finale di FA Cup in una stagione in cui nemmeno il più ottimista dei tifosi o degli stessi dirigenti del Chelsea avrebbe sperato in tanto; con una squadra capace di mettere dietro chi aveva investito centinaia di milioni e un allenatore che al primo colpo ha messo in scacco i guru del football mondiale: Mourinho, Guardiola, Klopp, Pochettino e Wenger.

Lo striscione per Conte fatto volare sopra Wembley durante la sfida di FA Cup col TottenhamGetty Images

Oltre a questo nelle parole di Conte c’è l’orgoglio di essere diventato, in meno di 4 mesi, il leader incontrastato, il condottiero di un popolo che dai primi di novembre intona in casa e trasferta un solo nome soltanto: “Antoniooo!”. Traguardo che nemmeno Carlo Ancelotti – double al primo colpo, esattamente come ha la possibilità di fare Antonio Conte – era riuscito a raggiungere e che è ben spiegato in Eat Grass, il pregevole documenario di 26 minuti dedicato alla prima stagione di Conte del canale youtube The Football Republic.

Se questa sia un’impresa più grande dei 3 scudetti consecutivi con la Juventus, sta ognuno di voi giudicarlo. Per chi vi scrive queste righe, davvero, c’è ampio margine di discussione per valutarla come tale. Su un unico punto però c'è poco da discutere: il comprensibile orgoglio del leccese per il lavoro svolto fin qui in Inghilterra.