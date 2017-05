Kante talismano d'Inghilterra: l'equilibratore che ha permesso al Chelsea di svoltare

" È uno di quei giocatori che dopo 20 minuti pensi siano due gemelli. "

Lo ha detto una volta l’allenatore del West Ham Slaven Bilic e mai definizione di N’Golo Kante fu più azzeccata per lo stile di gioco del centrocampista parigino di origine maliane, uno dei punti di forza del Chelsea di Antonio Conte. Da quando l’ex Boulogne e Caen è approdato in Premier League è assurto a sentenza: averlo in rosa equivale a un’ipoteca sulla vittoria del campionato. Nell’estate del 2015 gli uomini di mercato delle Foxes – nomen omen – furono delle vere e proprie volpi a prelevarlo dal Caen per soli 7 milioni di euro: il centrocampista centrale fu rivenduto a peso d’oro un anno più tardi al Chelsea per 38 milioni di euro e maxi plusvalenza di 31, ma l’affare fruttò a entrambe le parti in causa come è pleonastico intuire.

Video - Kanté al Chelsea, una plusvalenza da record per il Leicester 01:17

Acquisto chirurgico, Blues lungimiranti

Poteva puntare sull’infallibile cannoniere Jamie Vardy il Chelsea, oppure sul trequartista dal mancino fatato Ryad Mahrez, invece i Blues la scorsa estate si gettarono a capofitto sull’altro pezzo pregiato del Leicester fresco campione d’Inghilterra, quel N’Golo Kante simbolo totemico di una squadra dall’anima operaia, votata al recupero palla e all’esemplare contropiede all’italiana sotto l’egida di mister Claudio Ranieri. C’era bisogno di un mastino del centrocampo in grado di conferire equilibrio alla sballottata squadra che aveva chiuso la Premier League al decimo posto. Serviva un giocatore “di sistema” e non una figurina. Kante, l’esterno sinistro ex Fiorentina Marcos Alonso e i cavalli di ritorno Victor Moses e David Luiz sono state le uniche novità nella formazione tipo del Chelsea versione 2016/2017: Antonio Conte non poteva chiedere altro.

Il Chelsea la scorsa estate ha operato soprattutto nel settore nevralgico del campo, trovando respiro sugli esterni e solidità in mezzo al campo. Grazie a chi? Indovinate...

Tackle e recuperi, lider maximo

L’esperimento ha funzionato, eccome se ha funzionato: Kante non solo ha contribuito a sistemare l’assetto della squadra, ma ha accresciuto ulteriormente il suo livello arrivando persino ad essere eletto all’unanimità – sia dai colleghi calciatori sia dai giornalisti – il miglior giocatore del campionato. Solo altri due connazionali del classe 1991 del Chelsea avevano vinto nella stessa stagione il Professional Footballers' Association Players' Player of the Year e il Football Writers' Association Footballer of the Year, ovvero campioni come Thierry Henry e David Ginola: nemmeno The King Eric Cantona è mai riuscito nell’impresa.

I numeri, i suoi numeri, sono piuttosto eloquenti: con 289 tackle e 235 palle intercettate il Nazionale francese domina queste speciali classifiche. Uno e trino, per tornare all’aforisma iniziale di Bilic. E i suoi piedi sono tutt’altro che ruvidi, basti pensare che ha una percentuale di completamento dei passaggi superiore a quella di Fabregas (89% contro l’83% del catalano), per quanto ovviamente Cesc sovrasti il compagno per assist (undici contro il solo, magnifico, assist regalato da Kante al compagno di squadra Hazard contro il Bournemouth).

Talismano: incredibile media-vittorie

Una sentenza, dicevamo. Be’ è tempo di essere più precisi: su 70 partite di Premier League disputate, il mediano che fino al 2014 si disimpegnava sui campi di Ligue 2 ne ha perse solamente 8, di cui 3 nell’intero campionato con il Leicester dei miracoli e 5 nel campionato in corso con la nuova casacca. Ciò significa che N’Golo ha perso l’11,4 % delle partite giocate nel massimo campionato inglese, mentre la percentuale di vittorie (48/70) sale al 68,6 %. Averlo o non averlo in squadra fa tutta la differenza del mondo: il Chelsea privo di Kante ha chiuso la Premier al decimo posto lo scorso anno, il Leicester privo di Kante (ma con il medesimo parco giocatori, per il resto) è attestato al nono posto dopo aver lottato a lungo nei bassifondi. La storia afferma al contrario che con il pargino in sala macchine si domini la classifica guardando tutti dall’alto verso il basso. Una sorta di talismano, dunque, dai poteri più tangibili che magici: e pensare che Didier Deschamps rinunciò a lui nella finale di Euro 2016 contro il Portogallo. Come è andata a finire lo sappiamo tutti…