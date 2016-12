Klopp critica Oscar: "Cina? Scelta assurda a 25 anni"

Dura reprimenda di Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, nei confronti di Oscar, che ha lasciato la Premier League e il Chelsea per accettare un contratto faraonico offerto dalla formazione cinese dello Shanghai SIPG.

"Non riesco a capire la scelta. A 25 anni non si può andare in un posto in cui non si gioca a pallone perché ti offrono tanti soldi. Quello cinese, ora, non è un campionato in cui si vuole realmente giocare, l'unico modo per portare calciatori lì, sono i soldi. Ma di solito i giocatori scelgono questa opzione a fine carriera, non a 25 anni. La Cina non è un sogno, ma se alcuni preferiscono i soldi, tu non hai armi per ribattere. Ora la famiglia di Oscar sarà felice, il denaro non sarà più un problema".