L'agente Gabbiadini: "Eravamo pronti per un’esperienza internazionale"

Il suo è stato forse il miglior colpo dell’ultimo mercato invernale: di chi stiamo parlando? ovviamente di Manolo Gabbiadini. L’attaccante ex Napoli ha cominciato al meglio la sua avventura in Inghilterra, segnando ben tre reti nelle prime due gare con la maglia dei Southampton.

Dopo essere andato subito a segno nella sua gara d’esordio contro il West Ham, l’italiano si è ripetuto anche nell’ultimo weekend siglato una splendida doppietta nella gara vinta dal suo Southampton contro il Sunderland. L’ex Napoli ha portato in vantaggio la sua squadra al 30′, raccogliendo al meglio un cross dalla sinistra di Bertrand e si è ripetuto 15 minuti dopo con una bella serpentina in area, dopo un ottimo assist di Tadic.

Proprio l’agente di Gabbiadini, Silvio Pagliari, è tornato così ha parlare della cessione del suo assistito.

" “Quando mi sono visto prima di Natale con il Napoli ho capito che il Presidente De Laurentiis non avrebbe mai mandato Manolo ad una diretta concorrente e io ho subito guardato al mercato inglese e tedesco. Fiorentina? Non ho mai parlato con Corvino di Manolo. La Fiorentina sarebbe stata una piazza gradita per noi, ma già ho fatto fatica a portarlo all’estero, figuratevi a Firenze. Fino a quando non ho visto i fogli firmati non volevo credere che il Napoli lo avesse venduto. Noi però eravamo pronti per un’esperienza internazionale e abbiamo fatto la scelta giusta” "

Per ora l’inizio di carriera di Gabbiadini con la maglia dei Saints ha dell’incredibile e ha già consacrato Manolo come un idolo indiscusso della tifoseria del Southampton, che gli ha già dedicato un coro ad hoc sui social e che magari presto sarà intonato anche allo stadio: “Oh Gabbiadini oh Gabbiadini oh Gabbiadini oh Gabbiadini”.