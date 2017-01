La Cina tenta Wayne Rooney: lo United pensa a Griezmann a giugno

Wayne Rooney e il Manchester United: una storia d’amore che dura da quasi 13 stagioni che, però, potrebbe terminare nei prossimi mesi. Infatti, nonostante Wazza abbia sempre giurato amore eterno ai Red Devils e, poche settimane fa, sia diventato il giocatore più prolifico della storia del club, potrebbe lasciare l’Old Trafford ed andare ad insegnare il calcio sotto la Grande Muraglia.

Secondo quanto riportano i tabloid inglesi – The Sun e Daily Mirror su tutti – il capitano del Manchester United avrebbe ricevuto numerose offerte dalla Cina, con qualche club che sarebbe disposto a mettere sul piatto addirittura uno stipendio da 60 milioni di euro all’anno.

Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Manchester United (AFP)AFP

Ancora non si sa quali e quanti siano i club interessati alla punta inglese, però Rooney – a cui resta ancora un anno di contratto – starebbe valutando seriamente le offerte provenienti dalla Terra dei Dragoni. In questa stagione, Josè Mourinho ha relegato l’ex-Everton ad un ruolo di comparsa, preferendogli Zlatan Ibrahimovic. Il capitano, ovviamente, non ha gradito molto questa scelta.

In qualsiasi caso, Rooney vorrebbe rimanere in Inghilterra fino al termine della stagione in corso. Se i Red Devils dovessero perdere il loro capitano, lo Special One ha già indicato il sostituto: Antoine Griezmann. Le Petit Diable, infatti, è finito nel mirino del club inglese e il Manchester United sembra pronto a tutto per strapparlo all’Altético Madrid, anche spendendo grosse cifre.

Andrea Fabris (@andreafabris96)