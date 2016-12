La guida natalizia alla Premier League: tutti a caccia del Chelsea di Antonio Conte

E’ di nuovo giunto quel periodo dell’anno dove la Serie A vola in vacanza e a tenere compagnia al calciofilo nostrano non resta che il solito calcio inglese, che come un vero amico è sempre lì, pronto ad accoglierti, anche se magari nei tre mesi prima – da agosto diciamo… – l’avevi trascurato un pochino. Lui ti vuole bene lo stesso e così anche noi di Eurosport, che puntualissimi ti corriamo in soccorso con la consueta guida al menù natalizio del campionato di Sua Maestà la Regina. Tutto quello che vi siete persi, tutto quello che c’è da sapere su insidie, risultati, record, numeri, obiettivi delle principali protagoniste della Premier. Un riassuntone per gli occasionali; un ripassone con nuovi spunti per chi ci segue sempre.

Chelsea, nel nome di Antonio

Da qualche settimana tra i tifosi dei Blues esiste solo e soltanto un coro e scandisce a tempo un semplice nome: “Antonio”. L’uragano Conte ha investito il Chelsea lasciando giocatori, società e tifosi in una evidente condizione di infatuazione che solo il passaggio di un evento straordinario all’interno della routine di sempre poteva portare. Antonio Conte è un personaggio unico, un raro esempio di leader carismatico e abile tattico racchiusi in un unico corpo. E non vi sorprenda dunque che il suo periodo di adattamento al Chelsea sia durato giusto il tempo della richiesta del national insurance number che ogni italiano trasferito a Londra conosce bene: un paio di mesi. Conte è partito a 4, ha sperimentato, ha perso, ha capito come cambiare, ha iniziato a vincere e non ha più smesso. Dalla netta sconfitta con l’Arsenal del 24 settembre il suo Chelsea ha trovato la quadratura in un 3-4-3 che è valso ai Blues una striscia di 11 vittorie consecutive (tra le quali United, Tottenham, City) e un totale di solo 2 gol subiti. L’Arsenal che l’aveva sconfitto ora è dietro 9 punti, ad esempio. Il Manchester City di Guardiola ben 7. Il panorama inglese non sembra poter offrire a Conte un’antagonista e il Chelsea viaggia spedito verso un titolo che al momento non è minimamente in discussione. In queste feste i Blues trovano inoltre il miglior calendario possibile, giocando di fatto a intervalli regolari piuttosto rari per il periodo natalizio inglese: il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 4 gennaio. Ah sì, nelle prossime due – entrambe in casa – Conte ha la possibilità di eguagliare il record di 13 vittorie consecutive in Premier League appartenete all’Arsenal degli invincibili. Della serie Veni, vidi, vici.

Bournemouth 26/12 Casa Stoke 31/12 Casa Tottenhahm 04/01 Fuori

Chelsea manager Antonio Conte and players applaud fans after the gameReuters

Liverpool, cosa vuoi fare da grande?

Che sia il Liverpool la squadra che proverà a essere la principale antagonista di Conte al titolo? Difficile a dirsi, ma la vittoria al 94’ nel derby del Merseyside potrebbe essere la classica partita che cambia la stagione. Il fattore emotivo dunque come principale discriminante tra un lotto di inseguitrici che per una ragione o per l’altra sono tutte caratterizzate da evidenti limiti. Almeno tre quelli dei Reds di Klopp: la fase difensiva (fino alla 16° giornata il Liverpool era la seconda peggior difesa tra le prime 10 della classifica), un portiere non all’altezza della situazione – gli orrori di Karius sono costati ai Reds almeno 5 punti, tanto da far tronare titolare uno come Mignolet – e la perdita di Phillipe Coutinho. Il brasiliano aveva cambiato passo all’inizio di questa stagione, trasformandosi sul serio in uno di quei giocatori in grado di cambiare gli equilibri, ma la lesione ai legamenti della caviglia ha privato Klopp di quella che di fatto era la sua principale stella. Il Liverpool ha faticato ad assordire il colpo, prendendo a inizio mese un punto in due giornate che sono costati di fatto il gap scavato dal Chelsea. Poi però la vittoria all’ultimo respiro in un derby di colossale importanza e la sensazione che lunedì sera sia cambiato qualcosa. Se sia solo una sensazione appunto o la realtà dei fatti lo capiremo subito: Stoke, Manchester City e Sunderland. Una più importante dell’altra per capire quale dimensione vorranno avere i Reds.

Stoke City 27/12 Casa Manchester City 31/12 Casa Sunderland 02/01 Fuori

Liverpool manager Jurgen Klopp celebrates after the match with their playersReuters

Manchester City: il sovraccarico di Guardiola

Dieci vittorie nelle prime dieci uscite stagionali ufficiali (tra campionato e Champions), poi nella macchina di Guardiola si è rotto qualcosa. Il suo Manchester City inizia a subire un’involuzione nel gioco che sembra essere frutto – come ben raccontato qui dal collega Mattia Fontana nella sua lavagna tattica – di un sovraffollamento di idee e concetti nella testa dei calciatori. Il City perde la bussola, si innervosisce, subisce stop pesanti – Aguero e Fernandinho – e infortuni gravi come quello di Gundogan… E alla fine, per quasi due mesi (dal 17 settembre al 14 dicembre) non vince più una partita in casa (in Premier League). Il recente uno-due tra Watford e Arsenal sembra aver leggermente rimesso in piedi la squadra di Guardiola, che continua però a soffrire di evidenti lacune difensive dove a farne le spese è stato un singolo – Stones – ma che in realtà rappresentano un problema con radici per più profonde. Guardiola in generale sta affrontando il problema di una lega iper-fisica e probabilmente meno competitiva di quanto si aspettasse, applicando però sempre e comunque la sua filosofia. E non retrocedendo di un centimetro nemmeno di fronte ad alcune critiche condivisibili, come quella di un’eccessiva assenza di fisicità. Gli impegni con Hull, Liverpool e Burnley ci diranno se la squadra è sul serio in via di guarigione o se il successo in rimonta coi Gunners è stato più che altro figlio di un paio di episodi fortunati. Decisiva, anche qui, la trasferta di Anfield a capodanno.

Hull City 02/01 Fuori Liverpool 31/12 Fuori Burnley 02/01 Casa

Pep Guardiola looks distraught against LeicesterAFP

Povero Arsenal…

La sensazione è la stessa di sempre: poche cose possono essere frustranti come tifare Arsenal. La storia dei Gunners in questa stagione sembra uno scherzo di cattivo gusto. Una sconfitta alla prima di campionato, poi una serie di risultati utili che fino a qualche giorno fa sembravano potessero individuare nella compagine di Wenger la vera avversaria del Chelsea. Giroud che entra e fa gol, Ozil protagonista con costanza, Sanchez come al solito sugli scudi. All’Arsenal non c’era stato nemmeno il tanto temuto flop di novembre e la qualificazione da primi nel girone in Champions League sembrava un’ulteriore prova a sostegno della tesi. Poi è arrivata la settimana nera: 12-18 dicembre. Lunedì, Bayern Monaco dall’urna di Nyon. Martedì, prima sconfitta stagionale in trasferta contro l’Everton. Domenica, seconda sconfitta consecutiva contro il City. Qui dentro la squadra che subisce due rimonte, Ozil che torna a fare il desaparecido nelle partite che contano e un -9 dal Chelsea tanto improvviso quando impietoso. L’Arsenal è quarto in classifica e dal concentrato natalizio dovrà soprattutto far punti perché dietro la classifica è corta: il Tottenham è a -1 e lo United sta tornando sotto.

West Brom 26/12 Casa Crystal Palace 01/01 Casa Bournemouth 03/01 Fuori

Arsenal manager Arsene Wenger talks to fourth official Robert MadleyReuters

Tottenham, alla ricerca di un ruolo

Forse la più grande delusione in termine di rapporto tra aspettative complessive e rendimento effettivo. Pochettino ha dovuto fare i conti con un’involuzione di gioco e rendimento figlia più che altro della difficoltà riscontrate dai suoi nell’andare in rete. Da questo punto di vista la prolungata assenza di Harry Kane per i guai alla caviglia (dal 18 settembre al 6 novembre) è stato un fattore discriminante. La disastrosa campagna Champions giocata in trasferta a Wembley ha inoltre lasciato tossine nelle prestazioni del weekend, dimostrando di fatto come gli Spurs fossero una squadra ancora molto giovane e con troppe poche valide alternative per correre su due fronti così complicati. Dicembre ha fin qui messo in scena una ripresa fatta di 3 successi ma interrotta nel mezzo dalla sconfitta di Old Trafford contro il Manchester United. Un ko che è parso come un segnale a tutti i limiti di questo Tottenham. Il calendario natalizio per Pochettino è probabilmente il più complicato per le squadre di vertice. E per questa ragione anche il più interessante nella misura delle reali ambizioni di questa squadra che dopo le trasferte di Southampton e Watford, trova quel Chelsea che era riuscito a mettere in difficoltà con un gran primo tempo. O adesso o mai più.

Southampton 28/12 Fuori Watford 01/01 Fuori Chelsea 04/01 Casa

Tottenham's Harry Kane walks past manager Mauricio Pochettino as he is substitutedReuters

La squadra ha scelto: il Manchester United sta con Mourinho

Probabilmente il caso più interessante e che meriterebbe un’analisi a sé stante. Tra fine ottobre e inizio novembre Mourinho ha conosciuto una crisi mistica che per certe dichiarazioni ha portato a farci pensare che per la prima volta in carriera il portoghese avesse dei dubbi sul da farsi. Pogba non si integrava, Ibrahimovic non segnava, Conte gliene rifilava 4 (e gli esultava in faccia), il Burnley lo bloccava in casa sullo 0-0 e il Fenerbahce lo stendeva in Europa League. Dal 3 novembre in poi però Mourinho non ha più perso, trovando ancora una volta la svolta grazie al nemico Wenger – 1-1, ma ManU finalmente solido e cinico come si addice a una squadra di Mou – e nell’ultimo mese le cose sembrano ulteriormente essere svoltate. Un pari subito negli ultimi minuti a Goodison Park e poi 3 vittorie consecutive, le prime da quando allena il Manchester United. Ibrahimovic si è messo a segnare e, cosa molto più importante, nella battaglia generale tra lui e il resto del mondo (e per resto del mondo intendiamo anche la TV ufficiale del club ad esempio, a cui Mou ha negato interviste dopo dichiarazioni che non aveva gradito…) la squadra sembra aver scelto la sponda del portoghese. Fondamentale, quest’ultimo dato, affinché si possa evitare una situazione come quella al Chelsea della passata stagione. Verrebbe da dire che l’anno del Manchester United, con tutti gli evidentissimi problemi di gioco che ancora hanno i Red Devils, inizia ora: natale infatti regala a Mourinho 2 sfide in casa contro le modeste Sunderland e Middlesbrough e la trasferta di Londra contro un West Ham in crisi totale d’identità. Se fa filotto torna in corsa per un posto in Champions.

Sunderland 26/12 Casa Middlesbrough 31/12 Casa West Ham 02/01 Fuori

Manchester United manager Jose Mourinho, Juan Mata and team mates celebrate after the game ReutersReuters

Italians: Leicester, la dura realtà dei fatti; Watford, bene ma ora occhio dietro

Avevate lasciato la più grande favola sportiva di sempre, oggi avete la dura realtà della vita: Leicester City 15esimo a soli 3 punti sulla terzultima. La nuova stagione ha presentato il conto del miracolo messo in piedi lo scorso anno, e il prezzo è salatissimo. Ranieri paga l’inevitabile discesa dall’olimpo dei suoi eroi – Vardy non la mette più a ogni pallone che tocca e Mahrez ha smesso di essere incontenibile come Messi – ma soprattutto le scorie di una Champions League che ha portato sì il prestigioso pass per gli ottavi, ma che è anche costato energie e punti in campionato. Negli ultimi 2 mesi il Leicester ha vinto solo due partite: Crystal Palace e Manchester City; e fuori casa ha fatto 2 punti in tutto l’anno! Insomma, un cammino da zona retrocessione a cui il Leicester dovrà tornare a far l’abitudine in più presto possibile. Da questo punto di vista la rimonta a Stoke-on-Trent, da 2-0 sotto e in 10 uomini, è stata un bel segnale. Tra natale e febbraio però Ranieri deve iniziare sul serio a far punti.

Everton 26/12 Casa West Ham 31/12 Casa Middlesbrough 02/01 Fuori

Video - Il crollo del Leicester: dal titolo alla lotta retrocessione 00:59

L’impatto con la Premier League di Mazzarri è stato molto più soffice di quanti catastrofisti o scarsi estimatori del livornese avessero pronosticato. Mazzarri ha trovato la base solida di una squadra che ha risposto da subito ai suoi voleri tattici, tanto da portare un mesetto e mezzo fa le Hornets fino al 7° posto (la prima delle altre, insomma). Occhio però a quanto sta succedendo nell’ultimo periodo. Il Watford ha perso 4 delle ultime 5 partite, venendo rapidamente risucchiato a metà classifica e dando i primi segnali di sofferenza – Mazzarri in primis – agli impegni ravvicinati. A natale il calendario regala 2 partite in casa, ma tutti gli impegni sono da prendere con le molle, specie il back-to-back nell’anno nuovo che lo vedrà in campo l’1 gennaio e poi di nuovo 48 ore dopo. Dai derby con Palace e Tottenham e dalla trasferta con lo Stoke capiremo a quale tipo di stagione sarà destinato il Watford: tranquilla navigazione o lotta nei bassifondi per non retrocedere.

Crystal Palace 26/12 Casa Tottenham 01/12 Casa Stoke City 03/12 Fuori

Watford manager Walter MazzarriReuters