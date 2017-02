La Premier rigenera: primi gol in Inghilterra per Gabbiadini e Niang

Lontano dai riflettori di Serie A, le stelle di Manolo Gabbiadini e Mbaye Niang tornano a brillare. Gli ex attaccanti di Napoli e Milan hanno trovato all’unisono i primi gol in Premier League e chissà cosa sarà passato per le loro teste dopo i recenti periodacci vissuti nel campionato nostrano...

Quello di Mbaye Niang è stato un pomeriggio pressoché perfetto: assist liftato con il sinistro per la testa del compagno di squadra Deeney e sontuosa spizzata aerea nell’angolino su cross dalla sinistra di Holebas. Gongola così Mazzarri che vince la seconda partita consecutiva con il suo Watford imbottito di ex calciatori di Serie A.

2017, Mbaye Niang, Holebas, Watford, Imago (NO UK)Imago

Giornata invece agrodolce per l’ex attaccante del Napoli: Gabbiadini ci ha messo solo dodici minuti per torvare la via del gol (splendida sassata col sinistro sotto il sette dopo fuga in contropiede) ma il suo Southampton è in seguito crollato sotto i colpi di uno scatenato West Ham. La sostanza però non cambia: i primi passi Oltremanica dei due attaccanti lasciano ben sperare