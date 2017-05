La provocazione di Mourinho: "Calendario disumano, potrei giocare con la Primavera"

Il tecnico del Manchester United José Mourinho minaccia di scendere in campo con i giocatori della Primavera nel match finale di campionato nel caso i Red Devils arrivassero in finale di Europa League. Dopo la vittoria con lo Swansea lo 'Special One' si è sfogato contro il calendario, oberato di impegni e definito dal portoghese "disumano". Nel turno conclusivo di Premier League lo United ospiterà ad Old Trafford il Crystal Palace, domenica 21 maggio, tre giorni prima l'ultimo atto del torneo continentale a Stoccolma. "È una conseguenza del nostro successo ma è anche del calendario", ha spiegato il tecnico portoghese.

"Immaginate se fossimo stati anche in semifinale di Fa Cup. Avremmo giocato con il Tottenham la scorsa settimana, quindi quando avremmo giocato con il Burnley? Anche questa partita sarebbe stata recuperata in seguito. Quando, quando, quando, quando avremmo giocato contro il Burnley?", si è ironicamente domandato il tecnico dello United. "Perché fino alla fine della stagione giocheremo ogni due o tre giorni. Dopo la finale di FA Cup? A giugno? Nella prossima stagione? Quando avremmo giocato questa partita?".

"Quindi alla fine - ha aggiunto - è stata una benedizione che non abbiamo giocato la semifinale di Fa Cup". Contro il Crystal Palace, ha ipotizzato Mourinho, "potrei portare Nicky Butt (tecnico della Primavera dei Red Devils, ndr) e la sua squadra. E speriamo che Crystal Palace non abbia bisogno in quella partita di salvarsi perché sarebbe molto, molto brutto se avessero bisogno di punti e noi giocassimo con le giovanili".