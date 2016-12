La Red Bull allunga le mani sull’Inghilterra: compra il West Ham?

Secondo quanto riportano i tabloid britannici, Red Bull starebbe pensando di sbarcare anche in Premier League e prendere il controllo del West Ham. La nota azienda di bevande energetiche, oltre a essere proprietaria di una scuderia di F1 e del team satellite della Toro Rosso, ha già costruito un piccolo impero a livello calcistico, espandendosi in Austria (Salisburgo), Stati Uniti (New York), Brasile (San Paolo) e Germania, con il Lipsia che sta battagliando in vetta alla classifica con la superpotenza del Bayern Monaco.

Stando a quanto riporta il “Sun”, Red Bull sarebbe pronta a formulare una grossa offerta ai due proprietari del West Ham, David Gold e David Sullivan, che hanno urgente necessità di sistemare questioni economiche relative al club. Il West Ham è valutato 200 milioni di sterline, ma è possibile che Red Bull possa alla fine entrare anche soltanto come azionista: la Uefa, infatti, impedisce a club che giocano le stesse competizioni continentali di avere lo stesso proprietario.

E i tifosi? Secondo i primi sondaggi, l’accoglienza sarebbe tiepida, se non freddina. Il timore, infatti, è che Red Bull finisca con il cambiare il nome della squadra, dello stadio (che è quello costruito a Londra per le Olimpiadi del 2012) e il logo societario, come fatto con gli altri club calcistici tenuti dall’azienda delle bevande energetiche.