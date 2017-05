La rivincita di Cesc Fabregas, uomo assist da record in Premier League

" Molti giocatori mi avevano detto che non ero il giocatore adatto a Conte e che sarei dovuto andare via. Però io amo le sfide: non ho giocato ogni partita, ma ho giocato le ultime venti. E quando sono stato in campo il mio contributo è stato migliore che per tutta una stagione "

Si avvicina la conquista del titolo per il Chelsea e per qualcuno è giunto il momento di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Queste parole le ha pronunciate Cesc Fabregas, il man of the match nel 3-0 al Middlesbrough, successo che ha garantito ai Blues la possibilità di alzare la Premier League battendo venerdì sera il WBA.

Lo spagnolo era finito ai margini del progetto e a inizio anno partiva addirittura da separato in casa. Non vedeva il campo, ma il tempo gli ha dato ragione. In silenzio e con l’umiltà di un ragazzo che deve scalare le gerarchie senza poter vivere di rendita, Fabregas si è guadagnato la fiducia del tecnico con prestazioni convincenti e quella qualità che appartiene al suo repertorio.

Con i due di ieri, Fabregas è arrivato a 11 assist in stagione, diventando il primo giocatore di sempre a realizzare almeno 10 assist in 6 stagioni di Premier League. Nella storia del campionato inglese ha una media assist a partita inferiore solo a quella di Cantona. Inoltre, ha realizzato 4 gol nell’arco di 26 presenze complessive. Inizialmente c’era stata qualche discussione lunedì sera in merito all’assegnazione di uno dei due assist (come succede per il Fantacalcio ogni tanto qualche dubbio c’è), ma sembra che, per la gioia di Cesc, che a fine partita ha giustamente affermato che tiene alle statistiche, gli siano stati attribuiti entrambi: il primo con un destro a tagliare l’area del Middlesbrough che è arrivato telecomandato sui piedi di Diego Costa, il secondo con un pallone di esterno destro recapitato a Matic.

Lo davano per finito ma, numeri alla mano, è stato direttamente coinvolto in un gol ogni 77,6 minuti in campionato in questa stagione. A 30 anni il centrocampista sarà protagonista anche del prossimo mercato. Non è una rivelazione l’interesse del Milan nei suoi confronti, anche se il costo del suo cartellino sta lievitando a suon di assist e record. Fortuna che non era adatto al calcio di Conte...