Lanzini regala mezza Premier al Chelsea: Tottenham ko col West Ham

Per il secondo anno consecutivo, a rovinare i piani di titolo del Tottenham è il West Ham. Soltanto che la differenza è evidente: se nella scorsa stagione il gol di Antonio era arrivato il 2 marzo, con parecchie partite ancora da giocare, in questa il ko nel derby è praticamente una sentenza per gli Spurs, che abbandonano ogni speranza di vincere la Premier League. Se lunedì il Chelsea batte il modesto Middlesbrough, va a +7 a tre giornate dal termine: gli basterà poi un altro successo per festeggiare. Come 14 mesi fa, gli Hammers (matematicamente salvi) vincono per 1-0 grazie a compattezza, organizzazione, corsa infinita e tanta, tantissima grinta. Il gol di Manu Lanzini, che nel primo tempo s'era divorato un'occasione colossale, è un colpo dritto al cuore per una squadra ancora una volta incapace di concretizzare il bel gioco e trasformarlo in trofei. Al London Stadium la squadra di Pochettino fa la partita ma non sfonda, trovando Adrian e un muro claret and blue sulla propria strada. Antonio Conte, presumibilmente davanti alla tv per assistere al match, se la gode: adesso sì, è quasi fatta.

La cronaca della partita

Lanzini potrebbe portare avanti nel punteggio il West Ham dopo appena 6 minuti, ma manca la chance: il suo sinistro incrociato, con Calleri liberissimo in area, sfila sul fondo. Al 21', è invece il Tottenham ad andare a tanto così dal vantaggio: Adrian respinge su Kane, Alli trova il corpo di Fonte e ancora il portiere di casa strega con un grande intervento lo stesso Kane. Prima di ripetersi anche sul corner successivo, con una smanacciata sulla spizzata di Dier. Quando passa la buriana, comunque, il West Ham si riorganizza difensivamente chiudendo ogni spazio e rischiando di passare con Kouyaté: lob debole e impreciso a porta vuota dopo l'uscita a valanga di Lloris su Lanzini, e grande occasione mancata.

Al rientro dall'intervallo Ayew spreca dal limite, poi è ancora Tottenham: Eriksen appoggia però debolmente tra le braccia di Adrian, che poi è ancora reattivo sul tiro dal limite di Son. Due minuti più tardi, passa il West Ham: batti e ribatti in area, Lanzini si ritrova a pochi passi dalla porta e con il destro non può non infilare il rete il pallone dell'1-0. Pochettino le prova tutte, inserendo Dembelé e Janssen ma al contempo andando a ingolfare l'attacco. E gli Spurs di opportunità vere non ne creano più. Anzi, è Lloris a dover evitare il raddoppio su Calleri e poi, al quinto minuto di recupero, sul neo entrato Fletcher. La corsa al titolo, con ogni probabilità, si conclude qui.

La statistica chiave

Il West Ham aveva vinto appena una delle ultime 11 partite di campionato, mentre il Tottenham arrivava da 9 successi di fila. Eppure, a prevalere è stata la squadra di Bilic.

Il tweet

Il migliore in campo

Lanzini. Bene in toto il generosissimo West Ham, ma premiamo l'uomo che decide il derby e probabilmente il campionato. Bravo a non abbattersi dopo l'opportunità immediata sprecata dopo pochi minuti.

Il peggiore in campo

Kane. Pochi palloni a disposizione, qualche pasticcio e pochissima incisività. Quando ha la chance di portare avanti il Tottenham trova Adrian tra sé e la porta.

La dichiarazione

Eric Dier: "Dopo la sconfitta di oggi, il titolo diventa praticamente impossibile. Comunque cercheremo di fare del nostro meglio nelle ultime tre partite".

Il tabellino

West Ham (3-4-2-1): Adrian; Collins, Reid, Fonte; Byram, Noble, Kouyaté, Cresswell; Lanzini (92' Fernandes), Ayew (84' Snodgrass); Calleri (89' Fletcher). All. Bilic

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker (80' Trippier), Alderweireld, Vertonghen (67' Dembelé), Davies; Dier, Wanyama (73' Janssen); Alli, Eriksen, Son; Kane. All. Pochettino

Arbitro: Anthony Taylor

Gol: 65' Lanzini

Note: ammoniti Walker (T), Noble (W), Reid (W), Lanzini (W), Byram (W), Trippier (T)