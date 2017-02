Le pagelle di Chelsea-Arsenal 3-1

Chelsea

Thibaut COURTOIS 7 - Solo Welbeck lo supera. Ma per il resto il belga è perfetto in tutte le occasioni in cui viene sollecitato: da Gabriel, da Özil e da Welbeck.

Cesar AZPILICUETA 7 - Prestazione praticamente perfetta. In chiusura, in marcatura e nel posizionamento è un mastino che raramente cala la concentrazione.

David LUIZ 6,5 - Inizia male, con più di un disimpegno rischioso e sbagliato. Poi si riprende benissimo, tornando a essere la solita guida per la difesa di Conte.

Gary CAHILL 6 - Dopo un avvio un po' difficile prende anche lui le misure e, al solito, si comporta bene. Anche se, in fin dei conti, non viene chiamato a un lavoro straordinario.

Victor MOSES 6,5 - Corsa a perdifiato, polmoni, utilità tattica: non offre una prestazione che attira le attenzioni, ma fa anche lui il suo. Non è un caso che sia diventato un intoccabile di Conte (dall'88' Kurt ZOUMA s.v.)

N'Golo KANTÉ 7,5 - Difficile trovare difetti nella sua partita. Sempre nella giusta posizione, sempre padrone del centrocampo. Preziosissimo nel recupero di tanti palloni e nel consentire al Chelsea ripartenze veloci.

Nemanja MATIC 6,5 - Sempre preziosissimo nel recuperare le seconde palle e smistarle da una parte all'altra del campo. Presenza fondamentale per il reparto centrale di Conte.

Marcos ALONSO 6,5 - Il gol è irregolare, perché quel gomito alto è una sentenza. Però premia la solita prestazione generosa e tatticamente perfetta dello spagnolo.

Marcos Alonso Chelsea Arsenal 2017LaPresse

PEDRO 7 - Lo trovi in tutte le posizioni del campo: a destra, a sinistra, al centro. Corre, crossa e recupera palloni: suo il centro che avvia l'azione del vantaggio. Gran partita (dall'84' WILLIAN s.v.)

Diego COSTA 6 - Battaglia con i difensori avversari, apre spazi per l'inserimento dei compagni, dialoga con loro. Sbaglia più di qualcosa, è vero, ma offre un apporto decisivo per il gol di Alonso.

Eden HAZARD 7,5 - Un iradiddio. Quando parte palla al piede, fermarlo è un'impresa impossibile. Sempre in partita, sempre elettrico, sempre perno delle giocate offensive del Chelsea. E poi c'è il gol del 2-0: un gioiello assoluto (dall'84' Cesc FABREGAS 6,5 - Entra per gli ultimi minuti di partita e lascia il segno: splendido il pallonetto con cui firma il 3-0)

All. Antonio CONTE 7,5 - Ormai è quasi fatta: difficile prevedere un crollo repentino del Chelsea. Un Chelsea che gioca sempre con gli stessi 11, ma non molla mai: anche questo è un piccolo capolavoro dell'italiano.

Antonio Conte Chelsea 2017LaPresse

Arsenal

Petr CECH 5 - Imbarazzante il disimpegno che regala a Fabregas la possibilità di triplicare. Un errore grave che macchia il buon comportamento tenuto fin lì.

Hector BELLERIN s.v. (dal 17' GABRIEL 6 - Ancora una volta schierato nella posizione di terzino, rimane bloccato senza commettere sbagli evidenti a differenza della gara precedente. Potrebbe segnare, ma trova Courtois sulla propria strada)

Shkodran MUSTAFI 5,5 - Fa dell'aggressività la propria arma, tanto da prendersi un giallo nel primo tempo. Lodevole per grinta e volontà e comunque meglio di Koscielny.

Laurent KOSCIELNY 5 - Bene in un paio di chiusure, ma il simbolo della sua gara è più che altro l'ubriacatura che si prende da Hazard nell'azione del raddoppio del Chelsea. Pomeriggio estremamente difficile.

Hazard segna il 2-0 all'ArsenalAFP

Nacho MONREAL 6 - Meglio nella metà campo avversaria che nella propria. Se difensivamente soffre Moses e Pedro, quando può crossare qualche insidia la crea.

Francis COQUELIN 6 - Come caratteristiche il più difensivo da centrocampo in su, ha l'ingrato compito di proteggere quasi da solo la difesa. Lo fa anche bene per buoni tratti del match, ma non basta (dal 65' Olivier GIROUD 6,5 - ll gol della bandiera, per lui che è un habitué delle zampate negli ultimi minuti di partita, rende meno amaro il ko dell'Arsenal)

Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 6 - Non è un centrocampista centrale, ma ricopre il ruolo come se giocasse lì da sempre. Bene nell'intercetto dei palloni. Sorpresa positiva dell'Arsenal.

Theo WALCOTT 5 - Si vede pochissimo nel corso dei 69 minuti in cui rimane sul terreno di gioco. Rari gli spunti, inesistente la pericolosità. Scontato il cambio (dal 69' Danny WELBECK 6 - Il suo ingresso porta se non altro un po' di brillantezza nell'attacco dell'Arsenal. Va vicino al gol, ma Courtois gli dice di no)

Mesut ÖZIL 5 - Troppo lento e compassato nello smistamento dei palloni sulla trequarti. Scolastico e poco incisivo. E quando ha la grande opportunità dell'1-1, la spreca facendosi parare il sinistro da Cech.

Mesut Özil (FC Arsenal)Imago

Alex IWOBI 6 - Il migliore, almeno nella prima parte della gara, del quartetto offensivo dell'Arsenal. Subito vicinissimo al gol del vantaggio, se non altro prova a imprimere un altro ritmo all'azione dei compagni.

Alexis SANCHEZ 5,5 - Teorica prima punta, giostra sempre fuori dall'area per partecipare al palleggio offensivo dell'Arsenal. Ma con poco costrutto e tanti errori. Negativo anche lui, nonostante qualche sprazzo di vita.

All. Arsene WENGER 5 - In tribuna per squalifica, vede sfuggire inesorabilmente l'ennesimo titolo di Premier League. Troppo deboli le risposte dei suoi attaccanti.