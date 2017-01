Le pagelle di Liverpool-Chelsea 1-1

Le pagelle del Liverpool

Simon MIGNOLET 6,5 – Ai limiti dell’imbarazzante quando prende gol senza nemmeno guardare la punizione partire, ma si rifà con il balzo felino sul rigore di Costa.

Nathaniel CLYNE 6 – Spinge con buona qualità sulla sua fascia di competenza.

Dejan LOVREN 6,5 – Sicuro e autoritario dietro, al contrario del compagno di reparto.

Joel MATIP 4,5 – Errori sparsi in fase di appoggio e un fallo da rigore sciagurato ai danni di Diego Costa. CalaMatip.

James MILNER 7 – Si sdoppia nelle due fasi e ha il merito di fornire l’assist per Wijnaldum. Gladiatore.

Emre CAN 6 – Quantità e sostanza per il centrocampo dei Reds: pericoloso in un paio di circostanze.

Jordan HENDERSON 7 – Prende in mano le redini del centrocampo nella ripresa e pesca senza soluzione di continuità i compagni con passaggi radiocomandati. Leader.

Georgino WIJNALDUM 6,5 – E’ lui a impegnare severamente Courtois nel primo tempo e a bucarlo nella ripresa con torsione perfetta.

Adam LALLANA 6 – Si accende a intermittenza. Meglio nella ripresa dopo un avvio a rilento: partecipa all’azione che porta all’1-1 (90’ ORIGI sv)

Philippe COUTINHO 5 – Non è la sua serata. Si incarta spesso e volentieri e proprio non riesce a incidere. (75’ MANE’ 5,5 – Non riesce a esoricizzare il ricordo del rigore sbagliato contro il Camerun. Troppo poco tempo a disposizione)

Roberto FIRMINO 4 – Un’agonia. Sbaglia ogni singola decisione e, con un pallone solo da spingere in rete, riesce nell’impresa di calciare il pallone in tribuna.

All. Jurgen KLOPP 6 – Il suo Liverpool fallisce nell'impresa di riaprire la Premier League: incartato da Conte nella prima frazione, sistema la squadra nella ripresa e raddrizza il match. Squadra non ancora pronta per l'ulteriore salto di qualità.

Le pagelle del Chelsea

Le pagelle del Chelsea

Thibaut COURTOIS 6 – Non può nulla sulla rete di Wijnaldum, reattivo nelle altre circostanze.

Cesar AZPILICUETA 6 – Diligente e sempre sul pezzo.

David LUIZ 7 – Rigenerato dalla cura Conte: la punizione che autografa il momentaneo 0-1 è un gesto tecnico da grandissimo. Resiste stoicamente a una botta al ginocchio e disputa per il resto una gara arcigna.

Gary CAHILL 6 – Presidia la propria zona senza troppi fronzoli: concreto.

N’golo KANTE 7,5 – Uno e trino. Dominante per forza fisica e predisposizione alla battaglia, recupera quantità industriale di palloni e vince ogni contrasto. Tesoro inestimabile.

Nemanja MATIC 7 – Fantastico equilibratore del centrocampo dei Blues. Non sbaglia un passaggio. Computer.

Marcos ALONSO 5,5 – Soffre le folate di Clyne e non riesce a sfondare sulla corsia di sinistra. Attore non protagonista.

WILLIAN 6,5 – Prova qualitativa per il jolly brasiliano del centrocampo di Conte. Lucido e in palla. (83' FABREGAS 6 - Ottima gestione del pallone nei minuti finali)

Victor MOSES 5,5 – Pesanti responsabilità sul gol incassato dal Chelsea. Svagato nell'occasione in fase difensiva.

Eden HAZARD 6,5 - Primo tempo da "sette" pieno per gestione di palla e qualità delle giocate, poi un lieve calo. (71’ PEDRO 6 - Impatta bene nel match e sfiora un gran gol con traccia d'interno sinistro a giro)

Diego COSTA 5,5 – Tutto (molto) bene sino al 76esimo, quando fallisce il match point della Premier League 2016/2017 calciando senza la dovuta precisione il penalty che lui stesso si era procurato (90' Batshuayi sv).

All. Antonio CONTE 7 – Porta a casa il risultato auspicato con prova solida e impeccabile e se Diego Costa avesse fatto il suo il Chelsea avrebbe spiccato definitivamente il volo. Orchestra ben intonata e meccanismi ormai oliati. Simply the best.

