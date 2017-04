Le pagelle di Manchester City-Manchester United 0-0: ottimi Bailly e Blind, male Sané

Manchester City

Claudio BRAVO 6 - Nella stessa azione rischia il patatrac e poi salva bene su Mkhitaryan: rimarrà la sua unica parata, prima di dare forfait per un infortunio muscolare (dal 79' Willy CABALLERO s.v.)

Pablo ZABALETA 6 - Sembra dover vivere una serata da brivido con Martial, ma dopo essere stato saltato nettamente dopo qualche minuto prende le misure al francese, rimanendo comunque sempre all'erta.

Vincent KOMPANY 7 - Gagliardo, non ha paura nell'entrare in scivolata, rischiando anche di commettere fallo. E quasi sempre ha ragione. Una sicurezza là dietro.

Nicolas OTAMENDI 5,5 - Per un tempo intero è un pericolo pubblico ogni volta che deve vedersela con gli spunti e le accelerazioni di Rashford. Per sua fortuna alla fine se la cava, ma sudando sette camicie.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Poco spaventato difensivamente e piuttosto pericoloso con il suo famoso sinistro dalla distanza. Buona prestazione dell'ex laziale.

Yaya TOURÉ 6,5 - Almeno per un tempo è l'uomo guida a cui il City si aggrappa per provare a scardinare la retroguardia di Mourinho. Nemmeno lui, però, riesce a trovare il bandolo di un'intricatissima matassa.

FERNANDINHO 5,5 - Non benissimo in mezzo al campo, specialmente nei momenti in cui lo United esce dal guscio: qualche fallo di troppo, qualche imprecisione.

Raheem STERLING 5,5 - Egoista, fumoso, pasticcione per un tempo intero, dove pensa più a dribblare avversari come birilli che al gioco di squadra. Se non altro migliora dopo l'intervallo, ma con poca concretezza al tiro (dall'86' Gabriel JESUS 6 - Che sia un predestinato lo sanno tutti, come constatato all'esordio in Premier League. Per poco non decideva anche il derby...)

Kevin DE BRUYNE 6 - Alterna giocate sontuose a errori banali, avanzate irresistibili a scelte sbagliate. Alla fine è il migliore dei tre trequartisti, ma non basta.

Leroy SANÉ 5 - Sente il peso del derby, non riuscendo a esprimersi al meglio. Mette in mostra qualche guizzo, ma fine a sé stesso, andando spesso a imbucarsi nel traffico e producendo pochissimo (dall'80' Jesus NAVAS s.v.)

Sergio AGÜERO 6 - Deve uscire continuamente dall'area per andare a prendersi palloni giocabili. Calcia un'infinità di volte, ma gli manca sempre quel qualcosa in più per far davvero male a de Gea.

All. Pep GUARDIOLA 5,5 - Senza alternative allo sfiancante (ma per chi?) palleggio di trequartisti e attaccante, il City va incontro probabilmente all'unico risultato possibile. Così non si sfondano i muri.

Kompany contro Blind e Fellaini nel derby di ManchesterGetty Images

Manchester United

David DE GEA 6 - Non deve compiere parate strabilianti, questo è vero, ma è una garanzia ogni volta che il City ci prova. Non cala mai la concentrazione, neppure negli interventi più semplici.

Antonio VALENCIA 6 - Sarebbe un'ala pura, ma stasera non lo si vede praticamente mai passare la metà campo. Dalla sua parte il City attacca spesso e un po' di sofferenza da parte sua c'è.

Eric BAILLY 7 - Un cerbero che stronca immediatamente ogni illusione di penetrazione facile. Ha tempismo e la "fame" giusta nei suoi interventi difensivi. E sono parecchi, distribuiti per tutta la gara.

Daley BLIND 7 - Ottimo anche lui, nonostante debba continuamente controllare i movimenti di Agüero. Si perde l'avversario in area solo nell'azione del palo, poi se la cava sempre benissimo.

Matteo DARMIAN 6,5 - Rimane in partita nonostante dalla sua parte si spostino i vari Sterling, de Bruyne e Agüero. Maggiormente sotto pressione nella ripresa, ma non cede.

Ander HERRERA 5,5 - Si spende in ripiegamento, ma un paio di sanguinosi palloni persi in uscita palla al piede portano ad altrettante occasioni per il City. Il gol che si mangia a fine primo tempo è da non fallire.

Michael CARRICK 6,5 - Arma tattica fondamentale per Mourinho, che non a caso con lui ha trovato l'equilibrio che ha cambiato lo United. Non benissimo nella gestione dei palloni, ma quando c'è da far muro lui c'è sempre.

Marouane FELLAINI 4,5 - Bravo nello sradicare palloni ai portatori di palla avversari, non altrettanto a rigiocarli. Rovina tutto con la sciocca espulsione che costringe lo United a un finale per cuori forti.

Henrikh MKHITARYAN 5 - Poco in partita, dal primo all'ultimo minuto. Lodevole nei suoi sacrifici tattici, ma in fase di creazione fa vedere davvero pochissimo, mancando peraltro l'occasione del vantaggio (dall'86' Timothy FOSU-MENSAH s.v.)

Marcus RASHFORD 6,5 - Non è continuo lungo tutta la gara e non può esserlo, ma quando riesce a partire in velocità è uno spettacolo. E che tacco volante a saltare Otamendi nel primo tempo! (dal 92' Ashley YOUNG s.v.)

Anthony MARTIAL 6 - Sfavorito dall'interpretazione del gioco quasi esclusivamente difensiva dello United, qualche lampo lo mette comunque in mostra: rapido nel dribbling, avvia l'azione poi conclusa male da Mkhitaryan (dall'80' Jesse LINGARD s.v.)

All. José MOURINHO 6,5 - Fa la gara che si era preparato alla vigilia, prendendosi il risultato che voleva. Senza Ibra e Pogba e chiudendo in 10. Chapeau.