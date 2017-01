Leeds, Cellino cede 50% quote ad Aser Group di Radrizzani

Londra (Regno Unito), 4 gen. (LaPresse) - Massimo Cellino ha ceduto il 50% delle sue quote del Leeds al connazionale Andrea Radrizzani, imprenditore co-fondatore della Mp & Silva, agenzia di diritti media sportivi. Lo annuncia il club militante in Championship sul sito ufficiale. L'investimento è stato realizzato da Aser Group Holding, del quale Radrizzani è fondatore e presidente, attraverso la società-veicolo Greenfield Investment Pte Ltd. "Sono lieto e orgoglioso di aver acquisito il 50 per cento delle azioni di un club così prestigioso", ha commentato il 42enne imprenditore. "Sono emozionato per le sfide che abbiamo davanti, lavorerò al fianco di Massimo e di tutto il club per rendere il Leeds una società di successo", ha aggiunto. "Lavorerò per portare stabilità attraverso investimenti, con lo scopo di portare una crescita sostenibile. Non voglio fare nulla che possa mettere il futuro del club a rischio".