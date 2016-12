Leicester, è notte fonda: l'Everton impone lo 0-2

Il 7 maggio 2016 il Leicester City celebrava il suo storico titolo sulle note del "Nessun dorma" cantato da Andrea Bocelli. L'avversario era l'Everton, proprio come oggi. È per questo che la sconfitta subita contro i Toffees assume un significato simbolico: dai brividi di quel momento che per sempre rimarrà nei cuori dei tifosi del King Power Stadium, oggi si passa alla disillusione definitiva e i brividi sono solo di paura. I Toffees non erano un avversario in salute, non vincevano fuori casa da sette turni, ma sono ugualmente riusciti ad avere la meglio delle Foxes, prive di Vardy per squalifica e con Mahrez a mezzo servizio. Due lampi nella ripresa, in contropiede, hanno fatto la differenza, la stessa differenza che l'anno scorso era il modus operandi di Ranieri contro qualsiasi avversario. Negli ultimi due mesi il Leicester ha vinto solo due partite: Crystal Palace e Manchester City. Fuori casa ha fatto due punti in tutto l’anno e anche se la distanza dalla terzultima resta di tre punti (in attesa dell'Hull City), non resta che ricominciare a pedalare prima che sia troppo tardi.

La cronaca della partita

In avvio fa la partita il Leicester: Gray ci prova con una sassata dalla distanza che, però, finisce sul fondo. Al termine della prima frazione si sveglia l'Everton ma sul diagonale di Baines, Mirallas arriva un attimo tardi per la deviazione sotto porta.

Nella ripresa, Slimani colpisce malissimo da buona posizione mentre i Toffees non sbagliano: al 51' un rinvio lungo di Robles pesca in profondità Mirallas che indisturbato avanza e con un destro in diagonale trova la deviazione di Wasilewski e poi la rete. Ulloa, appena entrato, non riesce ad angolare un colpo di testa su cross di Simpson. Le Foxes s’innervosiscono e Gueye fallisce il facile tap-in dello 0-2 su suggerimento di Lukaku. Il belga allora si mette in proprio al 91’: supera Morgan, ubriaca di finte Wasilewski e buca Schmeichel per il bis in contropiede.

La statistica chiave

1998 – L'anno dell'ultimo successo delle Foxes nel Boxing Day, 1-0 contro lo Sheffield Wednesday. Da allora 1 pareggio e 6 sconfitte.

Il tweet da non perdere

Notevole la protesta contro le 3 giornate di squalifica inflitte a Jamie Vardy: sono state stampate 30mila maschere con il suo volto, posizionate sui seggiolini del King Power Stadium

Il migliore in campo

Kevin Mirallas : ha segnato in ognuna delle sue ultime tre presenze in Premier contro il Leicester: ha un conto aperto con le Foxes, spacca la partita sfruttando la disattenzione difensiva dei padroni di casa, direttamente su assist di Robles. Decisivo.

Il peggiore in campo

Wes Morgan: il simbolo della disfatta è il capitano. Due colossali amnesie difensive spianano la strada agli uomini di Koeman. Sulla seconda viene quasi ridicolizzato da Lukaku ed è un'immagine che fa davvero male.

La dichiarazione

Claudio Ranieri : "Dobbiamo continuare a lavorare sodo e stare attenti ai piccoli dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. Dobbiamo rimanere uniti".

Il tabellino

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Morgan (c), Wasilewski, Chilwell; Gray (65’ Ulloa), Amartey, King (65’ Mahrez), Albrighton; Okazaki (46’ Drinkwater), Slimani. All. Ranieri

Everton (3-4-3): Robles; Holgate, Williams, Funes Mori; Coleman, Gueye, Barry (c) (68’ Davies), Baines; Lennon (87’ Cleverley), Lukaku, Mirallas (75’ Barkley). All. Koeman

Arbitro: Attwell Stuart

Gol: 51' Mirallas, 91' Lukaku (E)

Note: ammoniti Simpson, Drinkwater, Morgan