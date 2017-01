Leicester, il 'mal di trasferta' non si ferma: a Middlesbrough è 0-0

Anno nuovo, vita vecchia. Prosegue il mal di trasferta del Leicester City che lontano dal King Power continua a faticare parecchio in questa stagione. Ranieri si auspicava che il successo di capodanno col West Ham potesse avere un seguito al Riverside Stadium, ma contro il ‘Boro le sue Foxes ci hanno provato solo per un tempo, lasciando tanto campo e tanta iniziativa agli avversari nella ripresa… e alla fine uscendo con un punticino che è tanta manna. Il Leicester infatti muove leggermente la classifica ma soprattutto continua a tenere dietro una diretta concorrente come il Middlesbrough. Notizia non da poco per chi da qui alla fine dovrà guardarsi più che altro alle spalle.

La cronaca

Il primo tempo è una sfida a viso aperto dove intensità e pressing smascherano prontamente la bassa qualità in mezzo al campo. A partire meglio è il Leicester, ad uscire alla lunga è il Middlesbrough, ma di reale occasioni da una parte e dall’altra alla fine non se ne vedono. A dominare infatti è la fisicità di entrambe e la voglia di provare a mettere in atto un predominio territoriale. I piedi però sono quelli che sono è da questi due vettori contrapposti la risultante è nulla.

Una trama che però cambia nella ripresa, quando il Leicester abbassa eccessivamente il baricentro e il ‘Boro viene fuori nella sua natura più iberica di mister Karanka. Tanto possesso, parecchi cross per Negredo, ma difesa Leicester che con Morgan e Huth fa praticamente sempre buona guardia. Per arrivare a una vera occasione da rete tocca quindi attendere fino all’83’, quando Gaston Ramirez non sfrutta l’unico errore di giornata di capitan Morgan e col sinistro spara sull’esterno della rete da posizione parecchio favorevole. Alla fine dunque, nonostante le sofferenze delle Foxes, è un pari e patta. E a Ranieri, nonostante il mal di trasferta, può andar bene anche così.

La statistica

Per il Leicester tre punti in 10 partite fuori casa. Il peggior bottino di sempre per una squadra campione in carica.

Il tweet

Il migliore

Huth. Torna la difesa dei titolarissimi e alla fine la linea regge benissimo, soprattutto al mini-assedio della ripresa.

Il peggiore

Negredo. Praticamente sempre anticipato o controllato dai due centrali del Leicester… e questo nonostante la miriade di cross piovuti dentro.

Il tabellino

Middlesbrough (4-2-3-1): Guzan; Barragan (34’ Friend), Chambers, Gibson, Fabio; Clayton, De Roon; Forshaw (89’ Leadbitter), Traore (81’ Downing), Ramirez; Negredo.

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; King, Amartey, Mendy (84’ Albrighton), Mahrez (71’ Musa); Okazaki (74’ Gray), Ulloa.

Gol: /

Note – Ammoniti: Ramirez, Gibson, Clayton.