Leicester, la favola è finita: 3-0 in trasferta per lo United, Ranieri a rischio esonero

Cronaca

Manchester United un po' troppo statico e il Leicester prova a colpire in contropiede ma Mahrez e Morgan non trovano la porta di de Gea. La prima occasione per gli ospiti capita sui piedi di Rashford ma il suo destro finisce alto, dopo l'ottimo servizio di Mkhitaryan; poco dopo nuova occasione per il classe '97 ma è attento Schmeichel a deviare in corner. Nel finale doppia fiammata dello United che mette ko il Leicester, prima è Mkhitaryan a farsi tutta la metà campo palla al piede prima di superare Schmeichel, poi è Ibrahimović a girare in rete sull'assist di Valencia.

Ranieri - Leicester City-Manchester United - Premier League 2016/2017 - Imago pub not in UKxFRAxNEDxESPxSWExPOLxCHNxJPNEurosport

Ranieri realizza subito un doppio cambio, inserendo nella mischia Gray e King, ma è ancora il Manchester United a colpire con il mancino di Mata che trova il 3-0 da due passi dopo l'assist di Mkhitaryan. Mahrez prova a svegliare i suoi su calcio di punizione, ma l'algerino sfiora soltanto il palo alla sinistra di de Gea. È l'unico squillo delle Foxes che si rassegnano all'inevitabile con il Manchester United che cerca così di addormentare la partita, con i soli Mata e Mkhitaryan a cercare a più riprese la doppietta personale.

La statistica

4 - Le sconfitte consecutive in Premier League del Leicester City. Peggiore serie dalla stagione 2014/2015 quando le Foxes persero contro Stoke City, Manchester United, Crystal Palace e Arsenal da 17 Gennaio 2015 al 10 Febbraio 2015. In quel campionato, solo una serie a dir poco magica (7 vittorie nelle ultime 8 gare) tra Aprile e Maggio permise al Leicester di salvarsi.

Video - Cantona consiglia il Leicester: "Clonate Kanté per salvare Ranieri" 00:40

Il Tweet

Dalle stelle alle stalle, il passo può essere breve. E dall'alto ci si fa ancora più male cadendo...

Il migliore

Henrix MKHITARYAN - Che partita dell'armeno. A segno nel primo tempo con una grande cavalcata per il gol del vantaggio dello United, suo poi l'assist per il tris di Mata. Non solo, tante giocate nella trequarti avversari, tante combinazioni con i compagni di reparto e buon senso della posizione. C'è voluto un po', ma questo Mkhitaryan è un acquisto più che azzeccato per lo United.

Pogba, Mata and MchitarjanImago

Il peggiore

Ahmed MUSA - Il Leicester non riesce a creare molti pericoli dalle parti di de Gea, soprattutto a sinistra dove Musa viene chiuso spesso e volentieri da Valencia. Il nigeriano non riesce mai a passare e Ranieri lo sostituisce all'intervallo.

Tabellino

Leicester City-Manchester United 0-3

Leicester City (4-2-3-1): K.Schmeichel; Simpson, W.Morgan, Huth, Fuchs; Drinkwater, Ndidi; Musa (46' A.King), Mahrez, Okazaki (46' D.Gray); Vardy. All. Claudio Ranieri

Manchester United (4-2-3-1): de Gea; A.Valencia, Bailly, Smalling, Rojo (46' Blind); Ander Herrera, Pogba; Mata (77' Fellaini), Mkhitaryan, Rashford (83' A.Young); Ibrahimović. All. José Mourinho

Marcatori: 42' Mkhitaryan (M), 44' Ibrahimović (M), 49' Mata (M)

Arbitro: Anthony Taylor

Ammoniti: 5' Drinkwater, 28' Mata, 55' Ander Herrera, 88' de Gea

Espulsi: nessuno