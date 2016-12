L’Inghilterra richiama N’Zonzi: City disposto a pagare la clausola

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Se vogliamo abusare di questa frase per l’ennesima volta, possiamo farlo anche in questo caso. Per un obiettivo arrivato con una trattativa-lampo, infatti, la Juventus rischia di perderne due dei quali si è parlato a lungo. Il più clamoroso sarebbe Axel Witsel, che più passa il tempo più procede a piccoli passi verso la Cina; non mettiamo però da parte un nome caldo dell’ultimo periodo, quello di N’Zonzi che, innamorato della Premier, può tornarci. Il centrocampista del Siviglia, infatti, è stato allertato dalle milionarie sirene Blue Sky. Esaltato dal gioco di Sampaoli, il francese (vero e proprio crack della Liga) sta avendo statistiche che lo rendono tranquillamente paragonabile a Sergio Busquets, perno del centrocampo blaugrana, che giustificano la clausola da 30 milioni nonostante i suoi 28 anni. E mentre la Juventus cercava di limarla per risparmiare, è avvenuto il fatto che può rappresentare la svolta della trattativa: l’infortunio di Ilkay Gündogan.

Se l’ex Borussia questa stagione difficilmente vedrà il campo, Steven N’Zonzi potrebbe trovarsi a solcare l’erba dell’Etihad Stadium con una maglia da titolare. Il posto è vacante e le grandi prestazioni hanno attirato le attenzioni del City, che sarebbe disposto a pagare per intero la clausola rescissoria (in sterline 25,6 milioni). Dopo Blackburn e Stoke City è finalmente il momento di una big inglese? Solo il mercato ce lo dirà.

Nicola Cavagnetto (@cava_gnetto)

