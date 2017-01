Liverpool, il Chelsea resta un miraggio: solo 2-2 col Sunderland

Solo un punto per il Liverpool di Klopp allo Stadium of Light di Sunderland. Questo significa che il treno dei Reds e quello del Chelsea di Conte, lassù in vetta alla classifica di Premier, viaggiano a due velocità molto diverse. "Benino" la formazione del tecnico tedesco nel Nord Inghilterra, ma "benino" è troppo poco per pretendere di comandare nel massimo campionato d'Oltremanica. Finisce 2-2 una gara contraddistinta dai gol di Sturridge e Mané, ripresi in entrambi i casi dai calci di rigore trasformati da un Jermain Defoe decisamente in palla.

Liverpool's Daniel Sturridge is down after sustaining a injuryReuters

La cronaca della partita

"In palla". è anche Vito Mannone, che prima dell'iniziale vantaggio dei Reds, chiude più volte la saracinesca ai vari Mané, Wijnaldum e Firmio. Il gol, si diceva, arriva al 19', sugli sviluppi di una palla "sventata" su calcio d'angolo, è Lovren a rimetterla in mezzo con una traiettoria pigra che Sturridge è bravo a rivitalizzare con un colpo di testa a palombella da due passi.

Liverpool's Daniel Sturridge scores their first goalReuters

Sembra l'inizio di una cavalcata trionfale firmata Liverpool, invece il Sunderland decide di giocare per mister David Moyes - traballante in panchina - mettendo alle corde una formazione, quella di Klopp, oggi pomeriggio dalla scarsa vena agonistica. Così accade che, al 24', Klavan sgambetta maldestramente Ndong in area di rigore: dal dischetto Defoe non perdona e fa 1-1.

Sunderland's Jermain Defoe scores their first goal from a penaltyReuters

Tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo, si nota sempre un Mannone protagonista in tutte le salse ma che però non può nulla, al 72' sul tocco ravvicinato di Mané dopo la deviazione di Djilobodji sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo insidioso. Anche in questo caso, la gara sembra essere in ghiacciaia ma, nuovamente, entra in gioco Defoe, che all'83' - dopo l'uscita di scena di Sturridge per un infortunio alla caviglia - se ne va in "veronica" e viene steso al limite dell'area da Emre Can: dal limite, la conclusione di Larsson viene murata da un braccio della foltissima barriera posizionata da Mignolet ed è di nuovo penalty.

Sunderland's Jermain Defoe celebrates scoring their second goalReuters

La freddezza dello stesso Defoe appare qualcosa di sistematico: è 2-2, Mannone chiude la saracinesca anche di fronte alla disperata conclusione dal limite di Lallana al minuto 92' e così il Liverpool deve accontentarsi di un punto, che lo porta a quota 44 in graduatoria. A cinque lunghezze dai Blues di Conte.

Liverpool manager Jurgen KloppReuters

La statistica chiave

Talvolta, avere il miglior attacco, non è sufficiente...

Il tweet

Il migliore

Vito MANNONE (Sunderland): insieme a Defoe, è il grande protagonista dell'incontro. Scegliamo lui, a parità di giudizio, per una questione di sano campanilismo.

Sunderland's Vito Mannone looks dejectedReuters

Il peggiore

Adnan JUNUZAJ (Sunderland): la "stellina" scuola Manchester United non entra mai nel vivo del gioco di Moyes.

Sunderland-Liverpool 2-2, Premier League 2016-2017: Adnan Januzaj (LaPresse)LaPresse

Il tabellino

SUNDERLAND-LIVERPOOL 2-2

Sunderland (4-3-3): Mannone; Love, O’Shea, Djilobodji, Van Aanholt; Larsson, Ndong, Rodwell (65' Manquillo); Borini, Defoe, Januzaj (79' Khazri). All.: Moyes.

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Klavan, Lovren, Milner (46' Moreno); Wijnaldum (73' Origi), Can, Lallana; Mané, Sturridge (80' Leiva), Firmino. All.: Klopp.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 19' Sturridge (L), 25' rig e 84' rig Defoe (S), 72' Mané (L).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Rodwell, Milner, Larsson, Mané, Lallana.

Sunderland manager David Moyes and Liverpool manager Jurgen KloppReuters