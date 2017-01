Il Siviglia è pronto a fare un’offerta al Liverpool per Mamadou Sakho, il terzino franco-senegalese che non rientra più nei piani dei Reds e di Jurgen Klopp.

Sakho, classe 1990, quinto di sei fratelli, è nato a Parigi, da genitori senegalesi. E’ entrato nel vivaio del Paris Saint-Germain a 12 anni, nel 2002. Solamente 4 anni dopo, nel 2006, ha debuttato in prima squadra, divenendone poi il capitano al momento del ritiro di Claude Makelélé. Con l’arrivo della nuova proprietà, la Qatar Investiment Authority, Sakho vince il campionato da capitano dal PSG, per poi essere rimpiazzato da Thiago Silva nella stagione successiva. A questo punto, sul finire dell’estate 2013, il giocatore accetta l’offerta del Liverpool: per averlo, i Reds sborsano 12 milioni di Euro. Durante la prima stagione in Inghilterra, Sakho riesce ad imporsi, diventando uno degli intoccabili della squadra. La seconda annata, invece, è caratterizzata da diversi infortuni, che lo tengono spesso lontano dai campi. Con l’arrivo di Jurgen Klopp al posto di Brendan Rodgers sulla panchina dei Reds, il francese non perde il posto, ma, anzi, è molto apprezzato dal nuovo tecnico. A causa di un test antidoping a cui è risultato positivo lo scorso aprile, Sakho, ora, è stato messo fuori rosa e, quest’anno, non è mai sceso in campo.

Il Liverpool si libererebbe volentieri di un giocatore che, comunque, non verrebbe utilizzato ed il cui contratto è in scadenza nell’estate 2020. Secondo Sky Sports UK, i Reds e il Siviglia sarebbero molto vicini a trovare un accordo per il trasferimento del calciatore. Il Liverpool, però, chiede una cifra intorno ai 20 milioni di Euro. Vedremo se gli andalusi sono disposti a sborsare una tale cifra.

Andrea Fabris (@andreafabris96)

PER TUTTE LE NEWS E GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTI ANONIMI

L'articolo Liverpool, il Siviglia ci prova per Mamadou Sakho proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi