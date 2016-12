Lukaku vicino al rinnovo con l’Everton

Il talento di Romelu Lukaku sembra essere destinato a legarsi maggiormente con l’Everton.

Il procuratore del giocatore infatti, Mino Raiola, che ha assistito assieme al proprietario dell’Everton Farhad Moshiri al derby del Merseyside di lunedì, starebbe trattando per un estensione contrattuale con la società, che permetterebbe all’attaccante belga di diventare il giocatore più pagato della storia del club.

Le cifre sono decisamente sostanziose, si parla infatti di un ingaggio destinato a salire fino a 100.000 sterline a settimana, circa 120.000 euro, ed un estensione che dal 2019 passerebbe al 2021, quando il giocatore compirà 28 anni e sarà nel pieno della sua carriera.

E’ stata disposta inoltre una clausola rescissoria per arginare l’interesse dei maggiori club: l’Everton e Raiola infatti avrebbero concordato una clausola rescissoria da 80 milioni di sterline, circa 95 milioni di euro, che garantirebbe una corposa plusvalenza.

Lukaku, acquistato dal Chelsea nel 2014 per 35 milioni di euro, risultando il trasferimento più oneroso per le casse dell’Everton, in quattro anni ha contribuito alle fortune del club con 70 segnature in 142 presenze, attirando in questo modo l’interesse dei maggiori club europei, tra cui la Juventus, che però, dopo il rinnovo che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, potrebbe decidere di farsi da parte o al limite preparare un autentico colpo di mercato per la sessione estiva.

Lorenzo Garbarino

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi