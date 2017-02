Manchester City, missione compiuta: 0-2 a Bournemouth e 2° posto

Missione compiuta: il Manchester City è secondo in Premier League. A -8 dal Chelsea capolista, che continua a non scorgere avversari nello specchietto retrovisore, ma due punti sopra Tottenham e Arsenal e uno sopra il Liverpool. A Bournemouth, su un campo dove gli stessi Reds ci avevano già rimesso le penne, a imprimere la svolta alla gara sono i lampi dei singoli extralusso di Guardiola: Sané, Sterling, Agüero. Con l'inglese di origini giamaicane che prima realizza lo 0-1 e poi porge al Kun l'assist del definitivo 0-2. L'unica nota stonata di una serata che regala al City il terzo successo consecutivo in campionato (quarto, considerando anche la FA Cup) è l'infortunio quasi immediato di Gabriel Jesus, ancora una volta titolare ma in campo per non più di un quarto d'ora. Ma di certo ha più preoccupazioni il Bournemouth, che pure non se la gioca male per buona parte del match e recrimina per un gol annullato nel primo tempo a King: con quella di stasera fanno 4 ko nelle ultime 6 giornate. La zona retrocessione non è così lontana.

La cronaca della partita

Guardiola perde subito Gabriel Jesus, ko per una botta a un piede: dentro Agüero. Ma il più pericoloso del City, dopo che Caballero ha fermato Ibe con un'uscita precipitosa, è Sterling: al 27' l'ex Liverpool, liberato perfettamente da Sané, colpisce il palo con un destro a botta sicura. Appuntamento con il gol solo rimandato: passano un paio di minuti e lo stesso Sterling, in un'azione quasi fotocopia della precedente, timbra lo 0-1 con un tocco sottomisura. Altri 60 secondi e il Bournemouth trova il pari. Anzi no, perché Swarbrick glielo annulla: King batte Caballero servito da Ibe, ma una leggera strattonata su Stones vanifica tutto nonostante le proteste del pubblico di casa. Il tempo si chiude con un paio di occasioni non sfruttate a dovere da Silva e Agüero e con l'uscita di Wilshere per infortunio: il terzo in 45 minuti, dopo quelli di Gabriel Jesus e di Francis.

Joshua King - Bournemouth - Manchester City in Premier League on February 13, 2017AFP

Al rientro dall'intervallo, il pressing del Bournemouth è veemente e costringe il City sulla difensiva. Anche se gli assalti della squadra di Howe, a dire il vero, producono un topolino a livello di occasioni: il primo lampo arriva solo al 67' ed è di Arter, una stilettata dal limite che Caballero è bravo a deviare in angolo. A trovare il gol, un paio di minuti più tardi, è invece Agüero: Sterling va via con un doppio passo in area e trova il compagno, che allunga il piede davanti a Boruc e segna il raddoppio anche grazie a un'ultima deviazione di Mings. Il finale non produce alcun brivido per il City. Anzi, è Sané a colpire una traversa prima e a mancare di pochissimo la porta poi. Guardiola può fregarsi le mani: il secondo posto è realtà. E dopo lo 0-4 con l'Everton di un mese fa non era per nulla scontato.

La statistica chiave

Il Bournemouth se la gioca ad armi pari per larghi tratti del match, come detto, ma le statistiche professano il contrario: 62% di possesso palla del City contro il 38% dei padroni di casa, che hanno tirato in porta solo 5 volte contro 17.

Il tweet

Il migliore in campo

Sterling. Un palo, un gol, uno splendido assist vincente. Nel tabellino delle occasioni, il suo nome compare continuamente. Gran partita dell'ex Liverpool, così come di Sané.

Il peggiore in campo

Mings. Quando gioca il pallone orizzontalmente in zona difensiva fa venire i brividi. In difficoltà nella marcatura, si lascia sfuggire Agüero toccando poi lui stesso per ultimo il pallone alle spalle di Boruc. E dopo un'altra frittata su Sané, viene salvato solo dalla traversa.

Il tabellino

Bournemouth (4-2-3-1): Boruc; A. Smith, Francis (23' Mings), Cook, Daniels; Arter, Surman; Ibe (76' Pugh), Wilshere (47' pt Afobe), Fraser; King. Howe

Manchester City (4-1-4-1): Caballero; Sagna, Stones, Kolarov, Fernandinho; Touré (70' Otamendi); Sterling (91' Nolito), Silva, de Bruyne, Sané; Gabriel Jesus (15' Agüero). All. Guardiola

Arbitro: Neil Swarbrick

Gol: 29' Sterling, 69' Agüero

Note: ammoniti Touré (M), Fraser (B), Sterling (M), Sané (M), Arter (B)