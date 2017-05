Manchester City scatenato: preso Bernardo Silva per 80 milioni, poi sarà il turno di Mendy e Fabinho

Incredibile da Manchester, sponda City. E’ in atto una vera e propria rivoluzione, partita dalle necessità del caso, un campionato sottotraccia e le volontà della proprietà e di Guardiola di trovare la strada verso il successo. Il mercato è appena cominciato, ma potrebbe già decollare per i sky blue. Nella giornata di ieri, come vi avevamo informati, il City ha salutato ben 4 giocatori in scadenza di contratto e, ora, starebbe imbastendo una maxi operazione che ha davvero dell’eccezionale.

La squadra di Pep Guardiola è in continuo contatto col Monaco, club campione di Francia e vera rivelazione della Champions, grazie ai suoi gioielli come Mbappè, Fabinho e Bernardo Silvia. Proprio nelle ultime ore sta rimbalzando una notizia clamorosa: Bernardo Silva è a Manchester, e, come riportano i media inglesi, ha effettuato le visite mediche all’Etihad Campus. Non si conoscono precisamente le cifre, ma il prezzo per il portoghese oscilla tra i 60 e 70 mln di sterline. E le notizie non finiscono qui. Nella maxi operazione sono coinvolti anche l’altro centrocampista, Fabinho, e il terzino Mendy, per una cifra complessiva, per tutti e tre i giocatori, vicina ai 125 mln di sterline.

