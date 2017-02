Manchester City: tegola Gabriel Jesus, starà fuori due-tre mesi per una frattura al piede

Brutte notizie per Guardiola e il suo Manchester City. Si ferma infatti Gabriel Jesus, uomo on-fire dei Citizens. Uscito al 15′ del primo tempo nella sfide contro il Bournemouth, Gabriel Jesus ha riscontrato una rottura del quinto metatarso.

L’infortunio terrà l’attaccante brasiliano fuori dai giochi per 2 o 3 mesi. Brutte notizie sia in ottica Champions che in campionato: la rimonta così sembra essere ancora più complicata.