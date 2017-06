Manchester City, Van Dijk è l’ultimo sogno di Guardiola

Guardiola ha deciso di spendere e spandere sul mercato così da cancellare una stagione totalmente negativa per i Citizens.

Stando alle voci di mercato che giungono direttamente dall’Inghilterra il City sarebbe vicinissimo ad acquistare Van Dijk, difensore centrale del Southampton, decisiva potrebbe essere la folle offerta di 60 milioni di sterline (69 milioni di euro) ai quali bisogna aggiungere le circa 200.000 sterline a settimana che andrebbe a percepire il giocatore. Grazie a questa offerta, infatti, la squadra di Guardiola avrebbe sorpassato la concorrenza di Liverpool e Chelsea. A beneficiare di questa trattativa, oltre al Southampton, sarà il Celtic, che grazie ad accordi precedenti, incasserà dalla cessione di Van Dijk il 10% della cifra, ovvero circa 7 milioni di euro.

Continua dunque la spesa folle di Guardiola in giro per l’Europa. Il tecnico catalano con Van Dijk andrebbe a mettere a segno il quarto colpo di mercato a cifre pazze: dopo Bernardo Silva, Ederson (reso il portiere più pagato della storia, con buona pace del Benfica) Mendy, infatti, ci sarebbero altri 69 milioni di euro da destinare alle casse del Southampton per Van Dijk, difensore per il quale Guardiola ha letteralmente perso la testa (le cifre dell’affare lo dimostrano).

Van Dijk in direzione Guardiola per la felicità delle casse di Southampton e Celtic.

A cura di Filippo Rivani

