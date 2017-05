Manchester, giocatori United osservano 1' silenzio prima di allenamento

Manchester (Regno Unito), 23 mag. (LaPresse) - E' una vigilia di partita certamente atipica quella vissuta oggi dal Manchester United. I Red Devils domani sono impegnati a Stoccolma nella finale di Europa League contro l'Ajax, ma i pensieri vanno anche ai tragici fatti della Manchester Arena. Al centro sportivo di Carrington i giocatori di José Mourinho hanno reso omaggio alle vittime dell'attentato osservando un minuto di silenzio in campo prima della seduta odierna di allenamento. A parte l'annullamento, in segno di rispetto, della consueta conferenza stampa del tecnico e di un giocatore, il programma di avvicinamento alla sfida di domani sera procederà come previsto.