Manchester, il mondo alla rovescia: Mourinho diventa pragmatico, Guardiola si scopre fragile

Le premesse, la scorsa estate, erano state ben chiare: a Manchester arrivavano i due tecnici più attesi, più discussi, più vincenti, più glamour… insomma, i due 'più'. José Mourinho e Pep Guardiola promettevano di trasformare la capitale europea del calcio nell’ombelico del mondo, in una lotta alla Premier League al primo anno in città che da un certo punto di vista doveva rappresentare anche l’effettivo sigillo a un eterno dualismo di stili e attitudini.

Delle scintillanti premesse però non sono rimasti che i lustrini di una cerimonia di presentazione probabilmente gonfiata oltre gli effettivi contenuti. La realtà dei fatti ci racconta che dopo 6 mesi di convivenza sotto lo stesso cielo la lega è nelle mani di un italiano a Londra… e Guardiola e Mourinho, in quel di Manchester, hanno trovato terreno meno fertile di quanto potessero aspettarsi.

Le origini della crisi di Guardiola

Il catalano in particolare sembra essere entrato nella prima vera crisi mistica della sua carriera, combattuto tra la necessità di dover arrivare a tutti i costi a un risultato (dato da tutti per scontato) e il superamento dei reali ed effettivi ostacoli per ottenerlo. L’approccio iniziale di Guardiola era stato praticamente perfetto e con 10 vittorie nelle prime 10 uscite ufficiali la transizione tra l’idea tattica di possesso e controllo di Pellegrini e quella di calcio posizionale di Guardiola, era stata quanto di più soffice e meno invasivo possibile.

E’ sul più bello però che sono nati tutti i problemi del Manchester City che stanno portando Pep Guardiola a quello che ieri, dopo la sofferta vittoria col Burnley, è sembrato il comportamento di un essere umano sull’orlo di una crisi di nervi.

Ma andiamo con ordine. I guai del City sono iniziati infatti con l’introduzione dei capitoli successivi della teoria filosofica di Guardiola applicata al calcio. E qui l’excursus è obbligatorio. Claudio Ranieri l’anno scorso ci raccontava di come la realtà del calcio inglese e le sue tradizioni siano un limite da non sottovalutare. Nella gestione del gruppo – proseguiva Ranieri – c’è da prendere in considerazione la scarsa attitudine della realtà inglese alla gestione di troppe informazioni e lo stress di una lega ultra-fisica dove la pianificazione degli allenamenti deve essere svolta più verso il concetto di recupero delle energie che alle teorie tattiche da applicarsi situazione per situazione. E da questo punto di vista le parole raccontate da Ranieri nel tentativo di spiegazione del successo alla base del fenomeno Leicester suonano come la ragione principale del blackout del City. Gli Skyblues hanno reagito ai punti successivi della teoria di Guardiola con quello che è apparso come il più classico rifiuto di uno studente alla disciplina: blackout totale e reazione di rigetto.

Ordine e disciplina… beh, non proprio

Il City infatti non solo ha smesso di giocare un calcio fluido, ma è spesso finito col perdere la pazienza dentro il campo, dando via a una serie di reazioni nervose culminate nella rissa finale post-Chelsea e proseguite di giornata in giornata in tanti atteggiamenti, non ultimi quelli di ieri con la nuova espulsione di Fernandinho. Qui dentro Guardiola ha perso la bussola, faticando a capire come la squadra non riuscisse a seguire i suoi concetti ma soprattutto incappando in una serie di errori che dalla frettolosa epurazione di Joe Hart in estate alle panchine punitive di Stones di qualche settimana fa, ne hanno mostrato dei limiti che non conoscevamo. Guardiola ha come snobbato le tradizioni di una lega iper-fisica, consapevole che il suo calcio posizione potesse aggirarle piuttosto agevolmente. Senza però un ritmo fluido e con la squadra regredita al punto uno, la relativa leggerezza del suo undici è stato messo a nudo da mezza Premier League – Tottenham, Everton, Southampton, Middlesbrough, Chelsea, Manchester United, Liverpool… persino il Burnely ieri – e il risultato è stato una specie di esaurimento nervoso in diretta alla BBC (tweet qui sopra) dove il catalano si è trovato a negare problemi comportamentali e lamentarsi della politica degli arbitri sui calci da fermo (come se il contatto fisico sui corner fosse una novità… andate a dirlo a un talento come David De Gea che per un anno e mezzo ha avuto gli incubi). Morale della favola a gennaio il Manchester City è ancora fermo alla prima base e con 42 punti e 3 squadre che gli ronzano attorno il suo campionato sarà molto più complicato di quanto previsto. Tottenham, Arsenal e Manchester United infatti sanno tutte esattamente cosa fare. Mentre il Manchester City… beh, non ancora. Prima vorrà capirlo – o dovremmo dire 'accettarlo' – anche Guardiola, prima si metterà il cuore in pace… e prima risolverà i problemi del suo Manchester City. Pazienza è la chiave. Spesso un concetto di non così facile applicazione per colui al quale chiedono successi sempre e immediatamente.

Video - Ossessione Guardiola: le manie e i divieti che ha imposto al City 00:50

Il pragmatismo di Mou

Curioso è vedere invece come dall’altra parte della città proprio la pazienza sia stata la chiave di svolta del Manchester United. La sponda rossa di Manchester ha conosciuto il problema del City già a inizio della stagione, ma averlo dovuto affrontare prima degli altri ha messo Mourinho in una posizione che è ora di vantaggio. Sembra un paradosso, ma essere finito quasi subito fuori da giochi ha facilitato l’impatto del portoghese con il prosieguo della stagione. Certo, c’è stato un momento dove effettivamente tutto sembrava dovesse saltare: Ibra non segnava mai, Pogba non si integrava, il Chelsea gliene rifilava quattro, il Fenerbahce passava in Europa League e persino la TV ufficiale del club sembrava muovere qualche lieve critica a Mourinho (tanto da far arrabbiare il portoghese che da lì avrebbe rifiutato più di un intervento).

Video - Conte, Wenger, Vilanova, Carneiro: le grandi liti di Mourinho 01:21

Poi però è successo quanto non accaduto, ad esempio, lo scorso anno al Chelsea: la squadra ha scelto di stare con il suo allenatore. L’atteggiamento di sacrificio e dedizione alla causa è cambiato, è al tempo stesso Mourinho ha finalmente trovato un equilibrio tattico in un 4-3-3 che con Pogba libero di fare la mezz’ala e il fondamentale Carrick in cabina di regia, ha esaltato il rendimento complessivo della squadra. Ibra ha iniziato a segnare, gli esterni veloci – Lingard, Martial, Rashford – hanno creato superiorità numerica sugli esterni e tutto ciò si è tradotto in un cammino di 11 risultati utili consecutivi.

Manchester United manager Jose Mourinho, Manchester United's Zlatan Ibrahimovic and team mates celebrate after the gameReuters

Dammi Carrick e ti porto la soluzione

Dal 4-0 subito dal Chelsea, di fatto, il Manchester United non ha più perso ma è anzi tornato a ridosso delle big. Certo, restano dei limiti evidenti nella costruzione della manovra e la quasi totale dipendenza da un 35enne voluto ancora da un certo Sir Alex Ferguson – con Carrick in campo lo United viaggia a un ritmo di 13 successi, 2 pareggi, zero sconfitte, 37 gol fatti e 10 subiti – non è un punto a favore della squadra di Mourinho, che però può dirsi ora completamente libero di tutta la componente psicologica della questione e godersi l’onda lunga del suo rientro in corsa. Una striscia di 6 successi consecutivi che dopo l’intervallo FA Cup vedranno il Manchester United opposto al Liverpool nel derby d’Inghilterra. Dovesse far suo anche quello Mourinho diventerebbe a tutti gli effetti un problema. Per l’Arsenal, per il Tottenham… ma soprattutto per il Manchester City.