Manchester United, così non va! L'Hull City strappa il pari a Old Trafford

Il pareggio tra Liverpool e Chelsea doveva essere un assist in chiave quarto posto per il Manchester United che, invece, non ne approfitta e perde terreno dai cugini del City pareggiando in casa contro l'ultima in classifica. È davvero frustrante per i Red Devils uscire da Old Trafford senza gol all'attivo dilapidando punti con l'Hull City, dopo averne già sprecati altri due con il Burnley. Il risultato è un triste 0-0 che fotografa un primo tempo regalato e un arrembaggio finale senza esito. Gli ospiti, salvati da un grandissimo Jakupovic, rischiano addirittura di ottenere il bottino pieno grazie a un paio di ripartenze pericolose, vanificate da un palo di Markovic. L’esordio di Ranocchia, subito alle prese con un certo Ibra, è positivo mentre Mou s’interroga sull’improvvisa pareggite.

La cronaca della partita

L'Hull City non resta a guardare in avvio: su punizione di Evandro, Maguire non inquadra la porta di testa. Ibra calcia da fuori, ma Jakupovic si allunga in angolo. Le combinazioni Pogba-Ibra sono sterili fino al 43': Carrick appoggia il pallone per lo svedese che, di tacco, smarca il francese: il portiere compie un grande intervento ed evita l'1-0.

Nella ripresa, Mourinho inserisce subito Rooney che tenta la girata, corretta da Ibra a lato. Mata al volo va a colpo sicuro da pochi metri: Jakupovic è miracoloso e compie un intervento pazzesco prima che la sfera varchi la linea. Gli ospiti in contropiede sfiorano il successo: Markovic prende la mira e con il destro lascia fermo De Gea. Palo pieno. Hernandez, ex Palermo, bisticcia con il pallone in campo aperto e dall'altra parte c'è sempre Jakupovic: Rojo e Pogba sbattono sulla saracinesca.

La statistica chiave

14 – Le gare senza sconfitte dello United che vanta la miglior striscia di risultati utili consecutivi nei top-5 campionati europei. Nelle ultime tre sfide, però, sono arrivati altrettanti pareggi.

Il tweet da non perdere

In molti parlano di fallimento di Mourinho...

Il migliore in campo

Eldin Jakupović: santo subito. La parata su Mata è qualcosa di mostruoso, fantascientifico, irreale. Compie altri interventi tanto complicati quanto decisivi. The Miracle Man.

Il peggiore in campo

Henrix Hamleti Mkhitaryan: l’armeno è un fantasma. Rimpiazzato da Mata dopo una prestazione impalpabile. Uomo in meno.

La dichiarazione

Zlatan Ibrahimovic : "Dobbiamo lottare per un posto in Champions League per il bene del club".

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones (55’ Smalling), Rojo, Blind; Carrick (46’ Rooney), Herrera; Mkhitaryan (62’ Mata), Pogba, Rashford; Ibrahimovic. All. Mourinho

Hull City (4-2-3-1): Jakupovic; Tymon (66’ Ranocchia), Dawson, Maguire, Robertson; Meyler, Huddlestone; Markovic, Evandro (72’ Elabdellaoui), Clucas; Niasse (69’ Abel Hernandez). All. Silva

Arbitro: Michael Jones

Gol: -

Note: ammoniti Niasse, Huddlestone, Markovic, Rooney, Meyler