Manchester United, si segue la pista Matuidi per il centrocampo: piace a Mourinho

Finisce il campionato e arriva l’estate, sinonimo di calciomercato. Le big inglesi, che solitamente sono le più spendaccione, non staranno a guardare, soprattutto le due squadre di Manchester, reduci da un campionato sotto le aspettative, nonostante i milioni di sterline spesi nel mercato estivo dello scorso anno. José Mourinho, però, ha conquistato la Champions League col suo United e, per forza di cose, pretende una rosa ampia e capace di reggere su più fronti, tra cui quello Champions il più delicato.

Pronti a fare follie, dunque, ma con criterio. I giocatori su cui Mou punterà saranno di grande spessore ed esperienza. Il primo nome finito sul taccuino dello Special One è Matuidi. Il giocatore francese, attualmente al PSG, è il rinforzo ideale per il centrocampo dello United. Il 30enne di Tolosa piace molto a Mourinho: ha le caratteristiche giuste per ricoprire un ruolo delicato e dare esperienza all’intero reparto. Per ora, c’è stato solo un pour parler, sondaggi e nessuna offerta. Con la giusta cifra, però, il francese può lasciare Parigi.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

PER TUTTE LE NEWS E AGGIORNAMENTI SEGUICI SU AGENTI ANONIMI

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi