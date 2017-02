Manchester United vs Watford, Mourinho vs Mazzarri: cosa è cambiato un girone dopo....

Tutto pronto per la sfida tra Manchester United e Watford, e soprattutto per un nuovo duello tra Mourinho e Mazzarri. La sfida tra i due allenatori ex Inter si arricchisce dopo il 3-1 dell’andata, ma all’attenzione di tutti c’è la rimonta ‘europea’ dei Red Devils che si stanno avvicinando sempre più al quarto posto della Premier League. Chi avrà la meglio? Anche il Watford sembra in forma e con Zarate e Niang dalla sua parte, Mazzarri spera di espugnare l’Old Trafford, il teatro dei sogni…

Mourinho vs Mazzarri: altro capitolo della saga

Sono 6 i precedenti tra José Mourinho e Walter Mazzarri, con un bilancio assolutamente equilibrato con due vittorie per parte e due pareggi. La prima volta tra i due fu quell’1-1 tra Sampdoria e Inter alla prima giornata del campionato 2008-2009, quando Mourinho si disse sorpreso rispetto al cambio di tattica da parte dei doriani (al ritorno vinse 1-0 l’Inter con gol di Adriano). Da ricordare il secco 3-0 per la Samp in semifinale di Coppa Italia con relativa eliminazione dell’Inter (che vinse solo 1-0 al ritorno) e lo 0-0 tra Napoli e Inter della stagione successiva, quella del Triplete nerazzurro. A 6 anni di distanza il nuovo duello, con la gara d’andata vinta dal Watford di Mazzarri che, con pieno merito, superò 3-1 il Manchester United in casa. Mourinho arriva, a questa gara di ritorno, con 15 risultati utili consecutivi (record per i Red Devils dall’addio di Ferguson ad oggi) in tasca (l’ultima sconfitta quel 4-0 del Chelsea il 29 Ottobre scorso) mentre Mazzarri cerca l’exploit visto che il suo Watford non vince all’Old Trafford dal 1978 (2-1 in League Cup).

Video - Il più offensivo con i giornalisti? Cantona ha trovato l'erede in Ibrahimovic 00:27

" Mazzarri? È un ottimo allenatore, ha costruito una squadra difensiva, ma ben organizzata. Sono pericolosi in contropiede e sui calci piazzati. È una formazione molto esperta, mi aspetto una gara difficile per noi. E Ibrahimović? Ibra ha superato le aspettative di tutti tranne che di sé stesso. Ma è venuto qui con l'intenzione di rimanere due anni e sa che proveremo a migliorare la prossima stagione, che sarà l'ultima della sua carriera ad alti livelli. Sono convinto che rimarrà. [José Mourinho alla vigilia di Manchester United-Watford] "

United, piccolo passo in avanti: ora Mourinho crede alla Champions

Un girone di alti e bassi per il Manchester United di Mourinho, criticato in stagione non solo per i risultati ma anche per il gioco offerto dalla sua squadra. Contro il Watford, all’andata, arrivò una sconfitta più che meritata, a chiudere una settimana da incubo visto le precedenti sconfitte contro il Manchester City (2-1 in casa in campionato) e Feyenoord (1-0 in Europa League). Di settimana in settimana lo United si allontanava dai primi piani della classifica, fino alla striscia di vittorie tra Dicembre e Gennaio che ha rilanciato le quotazioni del Man U. Ora la corsa Champions è una realtà e lo United ha solo due punti di svantaggio sull’Arsenal, quarto in classifica, e spera di operare presto il sorpasso, sfruttando un eventuale disattenzione dei londinesi impegnati - in contemporanea - con la doppia sfida di Champions contro il Bayern. Ibrahimović continua a segnare (è il giocatore più ‘anziano’ ad aver raggiunto quota 15 gol in una stagione di Premier League), Mata e Mkhitaryan sempre più decisivi oltre ad un Pogba più tranquillo a centrocampo. Unico neo? Se vogliamo, il periodo di Rooney che resta appeso tra problemi fisici e le voci di un suo possibile passaggio in Cina.

Video - Conte, Wenger, Vilanova, Carneiro: le grandi liti di Mourinho 01:21

" Il Manchester United è in grande condizione, non perdono da 15 partite e hanno fatto vedere il loro stato di forma con la vittoria di Leicester. Mourinho? Sta dimostrando di fare un grande lavoro dopo un avvio difficile. I miei scontri con lui? No, lui è un gentiluomo. L’ho visto subito dopo la partita d’andata, abbiamo parlato e scherzato insieme su alcune cose. Abbiamo rispetto reciproco e cerchiamo di fare il meglio con le squadre che abbiamo a disposizione. [Walter Mazzarri alla vigilia di Manchester United-Watford] "

Dove può arrivare il Watford con un Niang e uno Zarate in più?

Rispetto alla gara d’andata, il Watford arriva a questa sfida con una posizione ben più solida in campionato. Gli Hornets avevano, proprio, contro i Red Devils trovato la prima vittoria casalinga in stagione, dopo i ko contro Chelsea e Arsenal e quello di EFL Cup contro il Gillingham. Una sorta di liberazione per Mazzarri e soci... Da allora il Watford è cresciuto e, nonostante una mini crisi di risultati tra Dicembre e Gennaio, ha ritrovato la via maestra, allontanandosi in maniera decisiva dalle zone calde della classifica (+10 sull’Hull City terzultimo). Improbabile la rimonta per la “Zona Europa”, ma Mazzarri - ora - ha il materiale umano per cercare di costruire qualcosa di importante in vista della prossima stagione. Le vittorie convincenti contro Arsenal e Bunrley danno nuova linfa al Watford che ora sogna con un Niang in più, con l’ex rossonero subito decisivo al suo debutto in Premier League e pronto ad essere subito riscattato dal Milan. Ighalo (volato in Cina) è già dimenticato, rimpiazzato dal francese e dall’ex Fiorentina Mauro Zarate.