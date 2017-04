Manchester United, altro pareggio: lo Swansea strappa l'1-1 e allontana la Champions

Abbonati al pareggio, questa volta però inaspettato. Il Manchester United non va oltre l’1-1 in casa contro lo Swansea, centrando la 14esima ‘x’ stagionale, record della storia recente dei Red Devils in Premier. Una squadra che non perde, ma che continua a creare molto, molto poco, graziata oggi da un rigore totalmente inventanto (simulazione clamorosa di Rashford) e dalla poca reattività sotto porta di un Llorente che ha avuto sui piedi anche il pallone del colpaccio. Lo Swansea infatti ha portato via un punto di puro merito, salendo a Old Trafford con la voglia di provare a far gioco e di conquistarsi una salevezza che presumibilmente lo vedrà in corsa con l’Hull fino alla fine. Lo United però rischia di pagare caro lo stop, raggiungendo sì – per il momento – il City al 4° posto ma al tempo stesso ora con una partita in più. Insomma, l’obiettivo Champions rischia di passare sempre più dal successo in Europa League. Con tutti i rischi del caso che ne riguardano.

La cronaca

Swansea che nella prima frazione prova a far gioco, United come solito a protezione della porta. Ritmi bassi e poche occasioni, per una trama che si protrae così fino al 45’, quando il primo episodio da una scossa alla gara: Rashford infatti anticipa Fabianski, ma poi si lascia clamorosamente andare. L’arbitro abbocca e dà il rigore che Rooney non sbaglia a trasformare.

Il vantaggio dà una scossa al ManU che nella ripresa si ripresenta più carico, ed è ancora Rooney a sfiorare il 2-0 in avvio grazie a una conclusione a colpo sicuro che però centra in pieno il compagno di squadra Martial. Poi lo United si siede, sornione, sul suo vantaggio minimo, e alla fine viene punito. A 10 dalla fine infatti Sigurdsson calcia magistralmente una punizione dai 20 metri. Un gol che esalta i Cigni, che in pieno recupero con Llorente avrebbero anche il pallone per il colpaccio; l’ex Juve però non è abbastanza lucido e ‘cicca’ il tocco al volo sotto porta. United quota 65, Swansa 32, -2 dall’Hull quart’ultimo e al momento salvo. Tre giornate alla fine.

La statistica

Con il gol di oggi Rooney tocca 150 partite di Premier League in cui è andato in rete. Meglio di lui nella storia solo Alan Shearer a 190.

Il tweet

Il migliore

Sigurdsson. L’ultimo ad arrendersi e una punizione che vale il prezzo del biglietto.

Il peggiore

Lingard. Graziato già nel primo tempo per un fallaccio da rosso, oggi la vede davvero poco.

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Young, Bailly, Blind (61’ Darmian), Shaw (9’ Valencia); Carrick, Herrera; Lingard, Rooney (80’ Mkhitaryan), Martial; Rashford.

Swansea (4-3-3): Fabianski; Naughton, Mawson, Fernandez, Kingsley; Carroll, Britton (65’ Montero, dal 70’Olsson), Ki (61’ Fer); Ayew, Llorente, Sigurdsson.

Gol: 45+3 rig. Rooney; 78’ Sigurdsson.

Note – Ammoniti: Lingard, Martial; Britton, Fernandez.