Manolo Gabbiadini saluta Napoli ma non Sarri: "Poca personalità? Un gol ogni 124'..."

Dopo due anni Manolo Gabbiadini saluta il Napoli per trasferirsi oltremanica al Southampton. Sbarcato alla corte di De Laurentiis nel gennaio del 2015, sponsorizzato da Rafa Benitez, sempre nel mercato invernale questa volta proprio l’ultimo giorno saluta la Campania garantendo al club una plusvalenza abbastanza corposa (pagato 12,5 se n’è andato per 17 milioni più bonus a salire fino a un massimo di 20 milioni).

Il cannoniere di Calcinate nel giorno del suo addio ha voluto salutare i suoi ex tifosi e ringraziare i dirigenti e membri dello staff azzurro, tutti ad eccezione di Maurizio Sarri: il tecnico che, specie dopo l’addio di Higuain, non lo ha schierato con continuità. Gabbiadini ha anche risposto piccato a chi lo ha etichettato come un giocatore dotato di scarsa personalità: “A chi mi ha etichettato come un calciatore con poco carisma rispondo con i numeri: con la maglia azzurra ho realizzato 25 reti in 3119 minuti, un gol ogni 124 minuti".