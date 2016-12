Martial in prestito a gennaio al Siviglia? Mourinho non sembra convinto

Dieci presenze e un goal rendono Martial un giocatore scontento. Poco, infatti, è stato lo spazio concesso da Mourinho per Anthony Martial, £36 Million Man. E chi meglio di Sampaoli può fiutare un affare del genere? A Siviglia l’allenatore non ci ha pensato troppo, al punto che Monchi si sarebbe già attivato per cercare il prestito già a gennaio. Se in Spagna sono convinti che Martial sarebbe un valore aggiunto ad una squadra già competitiva (al terzo posto nella Liga, a -1 dal Barcellona campione in carica) per poter puntare ad insidiare i Blancos e i Blaugrana, la controparte inglese sembra non essere convinta dell’affare. Il regolamento UEFA, poi, sembra andare incontro al Siviglia. Già, perché si può aggiungere in lista Champions un massimo di un giocatore che abbia giocato con un’altra squadra i gironi di Europa League.

Pur avendolo impiegato decisamente poco, però, lo Special One non vorrebbe privarsi dell’ex Monaco – forse perché se può essere un valore aggiunto per un Siviglia terzo in classifica può esserlo per uno United sesto a -13 dal Chelsea di Antonio Conte. Il Siviglia continuerà a restare in pressing? La società è convinta, serve convincere lo United.

Nicola Cavagnetto (@cava_gnetto)

