Martin Caceres finalmente trova squadra, ha firmato con il Southampton

Dopo tanti mesi di trattative Martin Caceres non è più nella lista degli svincolati. Il difensore tuttofare uruguaiano, dopo la fine del contratto con la Juventus, è stato accostato per molte settimane a parecchi club tra cui l’Inter, al termine del mercato estivo e il Milan, ultimo club su “El pelado” in ordine cronologico dove non ha superato le visite mediche non fornendo le sufficienti garanzie, e finalmente nella giornata di oggi ha trovato l’accordo con il Southampton fino al termine della stagione attuale. Colpo molto interessante per i Saints che si assicurano un giocatore dal sicuro valore che, se in una condizioni fisica accettabile, può sicuramente fare la differenza in un campionato di altissimo valore come là Premier League inglese.

Caceres, dunque, saluta l’Italia dove è rimasto fino ad oggi, anche se privo di squadra, e si trasferisce in Inghilterra dove insieme a Gabbiadini avrà il compito di rilanciare la stagione del Southampton.

A cura di Filippo Rivani

