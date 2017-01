Mason operato per ridurre la frattura al cranio: è stabile

Ryan Mason è stabile. Il giocatore dell'Hull city ha riportato una frattura cranica durante uno scontro di gioco con Gary Cahill durante la sfida con il Chelsea a Londra ed è stato portato fuori dal campo in barella e con la mascherina dell'ossigeno.

Ryan Mason e Gary CahillAFP

Trasportato immediatamente all'ospedale e ricoverato in neurochirurgia, è stato operato immediatamente per ridurre la frattura. Secondo quanto comunicato dal club, sta bene e ha anche parlato dell'incidente, ma ovviamente dovrà rimanere in osservazione in ospedale per alcuni giorni.

Il bollettino medico parla di situazione stabile dopo il controllo della mattinata e il giocatore ha anche ricevuto le visite del capitano della squadra, Michael Dawson e di alcuni membri dello staff.