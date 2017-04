Maxi frode fiscale in Inghilterra: nei guai il direttore del Newcastle

Nemmeno il tempo di festeggiare la promozione in Premier League ottenuta da Rafa Benitez lunedì sera, e il Newcastle sarebbe di nuovo finito nell’occhio del ciclone. A lanciare la notizia sono i media inglesi, Mirror in particolare, che parla di una maxi operazione in cui sono stati impegnati 180 agenti tra Inghilterra e Francia.

Gli agenti hanno perquisito sedi (tra cui quella di Newcastle e West Ham), effettuato sequestri di documenti finanziari, computer, telefoni cellulari e, secondo alcuni organi di stampa britannici, effettuato diversi arresti.



Per il "Mirror" tra questi c'è anche il direttore generale del Newcastle, Lee Charnley, che sarebbe in stato di fermo addirittura da ieri sera. Il Newcastle, però, al momento, non ha rilasciato alcun comunicato in merito alla notizia del Mirror.



Charnley è stato promosso da segretario del club a direttore manageriale nell'aprile 2014 all'età di 36 anni, diventando uno degli uomini chiave del presidente Mike Ashley nel progetto di ricostruzione del Newcastle. Al momento dal club inglese non è arrivata alcuna presa di posizione ufficiale sulla vicenda, così come nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal West Ham, altra big coinvolta nell’operazione.