Milan: Koeman scarica Deulofeu, Galliani propone all'Everton il prestito con diritto di riscatto

Uno dei principali intrighi di questo mercato invernale sembra avvicinarsi verso la definitiva conclusione: stiamo ovviamente parlando della trattativa tra Everton e Milan per Gerard Deulofeu. L’ala spagnola è il principale, se non unico, obiettivo dei rossoneri per questo mercato di gennaio e da diversi giorni Galliani sta trattando con l’Everton per strappare Deulofeu in prestito fino a giugno. All’inizio di gennaio il club di Liverpool si è detto molto restio riguardo alla partenza dell’esterno spagnolo, ma gli acquisti di Schneiderlin e di Lookman da parte dei Toffees hanno assottigliato sempre di più lo spazio per Deulofeu, desideroso così di partire per giocare con maggior continuità.

Ad avvalorare questa tesi sono arrivate anche le parole del tecnico Ronald Koeman che, in conferenza stampa, ha aperto le porte alla possibile cessione dell’ex Barcellona: “Deulofeu può cercarsi un altro club".

Parole d’addio quelle dell’allenatore olandese dell’Everton e un chiaro messaggio recepito da Adriano Galliani, che proprio in serata ha inviato una mail all'Everton con una nuova offerta da parte del club rossonero: prestito con diritto di riscatto.

" "Abbiamo fatto una nuova offerta all’Everton per Deulofeu: prestito oneroso con diritto di riscatto. Abbiamo fatto un passo in avanti, speriamo che la nostra nuova proposta venga accettata. Ho inviato poco una mail con questa ultima e definitiva offerta. Ora attendiamo la risposta dell’Everton" "

Nelle prossime ore è attesa la risposta del club britannico ma la sensazione è che l'affare possa davvero andare a buon fine e Deulofeu essere il nuovo rinforzo per l'attacco a disposizione di Vincenzo Montella.

