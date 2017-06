Morata vicinissimo al Manchester United: annuncio atteso nelle prossime ore

Ci siamo: Alvaro Morata non è stato mai così vicino dal vestire la maglia dei Red Devils. Il Manchester United di Mourinho ha battutto tutte le pretendenti, offrendo al giocatore, oltre ad un contratto sostanzioso, la possibilità di giocare la Champions League e un posto da titolare, dopo la partenza di Ibra. Dopo aver puntellato la difesa con l’arrivo di Lindelöf, lo Special One ha voluto dare un segnale forte alle avversarie della prossima stagione. In questo caso, l’arrivo di Morata dal Real Madrid è un chiaro segnale da parte della società: un grande attaccante per competere ai massimi livelli.

Bruciata, insomma, la concorrenza del Milan, che aveva cercato il classe ’92 nelle ultime settimane. Le parole, però, al termine della finale di Cardiff avevano lasciato aperti molti dubbi sul suo approdo a Milano. E a Mourinho non si può dire di no. Addirittura, l’affare è alle battute finali, molto avanzato. L’annuncio potrebbe arrivare già nel corso delle prossime ore, salvo intoppi nella trattativa dell’ultimo momento. Ai galàcticos andrà una cifra vicina ai 70 mln di euro.