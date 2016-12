Mourinho contro il calendario... del Chelsea!

Con il Boxing Day in arrivo è un José Mourinho che torna all’antica. Il suo Manchester United, lontano dalla vetta la bellezza di 13 punti, deve provare a recuperare punti in questa sessione natalizia che lo vede impegnato contro squadre sulla carta di modesto valore. Mourinho però non è particolarmente contento del calendario… non tanto per gli avversari, quanto per le date in cui le partite si dovranno giocare.

Il riferimento del portoghese, che in conferenza stampa è tornato evidentemente ai mind-games, è soprattutto al Chelsea, che in questo periodo natalizio ha avuto la fortuna di essere di fatto impegnato ogni 4 giorni. Vantaggio che deriva di fatto dal ‘posticipo’ al 4 gennaio della sfida con Tottenham e che non ha reso troppo felice Mourinho.

" Non c’è bisogno di essere uno scienziato per capire che è differente giocare due partite con un solo giorno di riposo o giocarle con quattro… "

Un riferimento però che il portoghese non ha fatto solo alla sua ex squadra, ma che ha anzi ampliato a un concetto più ampio

" Anche per il Liverpool l’anno scorso fu così, e la domanda è ‘perché?’ Però nessuno negli anni mi ha mai saputo rispondere e questo anche quando ero al Chelsea. Fanno quello che vogliono e poi ci raccontano che semplicemente le televisioni fanno le loro scelte, che non è un problema della Premier ma di Sky (che detiene i diritti) "

Insomma, le tre vittorie consecutive del suo Manchester United hanno rinvigorito Mourinho che, in questo natale, è tornato all’attacco. Giorni extra di stop o meno i suoi Red Devils in queste feste hanno una buona chance. Come raccontato nella nostra guida alla Premier League, i match con Sunderland, Middlesbrough e West Ham sono una ghiotta occasione per recuperare punti. Almeno sulla carta…