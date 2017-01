Mourinho fa 6, jackpot Manchester United: 0-2 al West Ham, sesta vittoria di fila

Colpo Mou. Silenzioso, fortunato… ma alla fine anche meritato. E’ un risultato pesantissimo quello del Manchester United. I Red Devils passano anche sul campo del West Ham – in quello che di fatto era l’impegno più delicato dell’ultimo mese – e si portano via la sesta vittoria consecutiva. Diciotto punti che nel giro di un mesetto hanno riportato il Manchester United in piena corsa Champions e che in generale rappresentano la sublimazione di una squadra che non incanterà dal punto di vista del gioco, ma che alla fine non perde dal 23 ottobre: giorno del poker di Antonio Conte. Mourinho ha tirato in piedi uno United poco spettacolare ma solido e pragmatico, capace di non perdere quasi mai la calma e di affidarsi a tutti le giocate o gli episodi disponibili. E così, da Londra, bastano un’espulsione, un clamoroso gol sbagliato degli avversari e il cambio giusto al momento giusto: Rashford e Mata, dalla panchina, confezionano la vittoria che porta il ManU a quota 39. Gli stessi punti del Tottenham e uno in meno dell’Arsenal. Insomma, due mesi fa sembrava una tragedia. Al 2 gennaio Mourinho è di nuovo lì. E con ogni probabilità ora ci resterà fino alla fine.

La cronaca

Il West Ham parte con la carica destinata alle grandi occasioni, ma a spegnere gli entusiasmi – e il buon inizio – degli Hammers c’è Mike Dean. Il fischietto infatti caccia Feghouli dopo un intervento scoordinato su Jones. La punizione pare eccessiva e dà lì, i buoni propositi della squadra di Bilic, vanno a farsi benedire. A prendere in mano la partita è infatti – e ovviamente – il Manchester United, che va vicino a capitalizzare un ‘sornione dominio’ al minuto 36: sia Pogba però che Lingard non riescono a concretizzare a porta praticamente vuota. Una chance che rischia di costare caro, perché spinto dall’entusiasmo sul finire di tempo il West Ham va clamorosamente vicino al colpaccio, e solo la mano di richiamo di De Gea dice di no al bel tiro a giro di Lanzini.

Insomma, nonostante tutte le sofferenze del caso, il West Ham si dimostra vivo nello spirito e nel punteggio e nella ripresa avrebbe addirittura la chance del colpaccio. Il minuto è il 62 e dopo una grande sofferenza, Lanzini trova il corridoio che mette Antonio solo davanti a De Gea. L’attaccante gli tira addosso… addio West Ham. Già perché dal ribaltamento di fronte il nuovo entrato Rashford semina il panico a sinistra offrendo poi un cioccolatino all’altro ingresso dalla panchina: Juan Mata è lì e sigla il gol che fa crollare il West Ham. La squadra di Bilic infatti si butta in avanti, cambia con Carroll, ma oltre a qualche punizione non riesce ad andare. E Ibrahimovic a dieci dalla fine (e in fuorigioco…) mette dentro lo 0-2 che chiude i giochi. Sei consecutive. Jakcpot. E alla prossima ad Old Trafford arriva il Liverpool…

La statistica

Il Manchester United non perde in Premier dal 23 ottobre col Chelsea. Undici risultati utili consecutivi.

Il tweet

Il migliore

Rashford. Entra e a sinistra cambia la partita portando velocità e capacità di creare superiorità numerica in uno contro uno. Un gioiellino a cui Mourinho dovrà prestare un po’ più attenzione da qui a fine campionato.

Il peggiore

Antonio. A Londra negli anni 90’ girarono un film piuttosto famoso dal titolo Sliding Doors. Ecco, la sliding door del West Ham oggi è su quel pallone calciato da Antonio addosso a De Gea. L’avesse messa dentro saremmo probabilmente qui a raccontare tutt’altra storia.

Il tabellino

West Ham (4-3-3): Randolph; Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell; Kouyate, Obiang, Feghouli; Payet (68’ Carroll), Antonio, Lanzini.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Valencia, Rojo, Jones, Darmian (46’ Mata); Herrera, Carrick, Pogba; Lingard (58’ Rashford), Ibrahimovic, Mkhitaryan (65’ Smalling).

Gol: 63’ Mata, 78’ Ibrahimovic.

Note – Ammontii: Payet, Nordtveit; Darmian, Valencia. Espulso Feghouli per gioco pericoloso (13’)