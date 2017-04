Mourinho: "Pogba salta il derby; il nostro obiettivo è la Champions, non finire davanti al City"

Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, salterà il derby di Premier League di domani con il City, mentre l'esterno Antonio Valencia è pronto a tornare. Lo ha detto l'allenatore José Mourinho in conferenza stampa. A chi gli chiedeva se l'ex Juve e il centrocampista Ander Herrera saranno della partita, il portoghese ha risposto: "Paul no, Herrera sì".

"Andiamo con quello che abbiamo, combattiamo con quello che abbiamo. Confido nei ragazzi fino alla fine della stagione. I ragazzi sono nostri combattenti. E speriamo", ha spiegato l'ex tecnico dell'Inter.

Pensando alla classifica e al duello con il Manchester City, quarto con un punto in più, per un posto in Champions League, ha fatto sapere: "Non significa niente finire sopra il City. Se chiudiamo quinti o sesti, siamo sopra di loro ma non significa niente. Non è per Pep (Guardiola, ndr), per il City, si tratta di combattere per gli obiettivi. Vogliamo provare a giocare in Champions League - ha concluso Mourinho - e abbiamo ancora due porte aperte".