Mourinho si prende la rivincita su Mazzarri: Mata e Martial regolano il Watford, finisce 2-0

Un bel Manchester United, solido, compatto e piacevole, supera il coraggioso Watford di Mazzarri e vola - momentaneamente - al quinto posto della classifica superando il Liverpool, impegnato alle 18.30. Mourinho un girone dopo si prende la rivincita su Mazzarri, che lo aveva superato per 3-1 all'andata, e prosegue nella sua striscia positiva che in Premier League prosegue dal 23 ottobre scorso, dalla sconfitta a Stamford Bridge sul Chelsea. Con questo successo, per di più, lo United si porta ad un solo punto dal secondo posto occupato da Arsenal e Tottenham. Sprazzi di bel gioco e di dominio totale per il Manchester United, che conferma una crescita graduale e costante, che lo porta vicino a concludere una rincorsa che dura da inizio stagione. Esce senza demeritare il Watford di Mazzarri, che lotta e gioca a viso aperto, ma si deve arrendere alla maggior forza e qualità dei red Devils. Finisce dunque la striscia di quattro risultati positivi degli Hornets, che rimangono in una situazione di classifica abbastanza tranquilla. Un dato statistico interessante: lo United è la prima squadra a raggiungere quota duemila punti raccolti nella storia della Premier League, un traguardo importante.

Cronaca della partita

Quando si alza il sipario all’Old Trafford, il Watford cerca di prendersi il ruolo di matricola terribile e di replicare la vittoria sorprendente della gara di andata. Gioca senza paura la formazione di Mazzarri, ma l’idillio dura giusto un quarto d’ora. Lo United è solido e carico, ed inizia a creare occasioni una dopo l’altra: il primo a far tremare la schiena di Gomes è Martial al 13’, poi Pogba al 18’ scalda i guantoni del brasiliano. Al 26’ Ibra di sinistro al volo manda alto, al 27’ ancora Gomes è miracoloso sul destro in corsa di Pogba da centro area, al 29’ Herrera di sinistro calcia sopra la traversa, al 30’ Mkhitaryan sbaglia clamorosamente un rigore in movimento. Il gol è nell’aria e, dopo l’ennesimo miracolo di Gomes su Ibra, arriva: al 32’ Mata apre un’azione con il tacco, la palla passa da Mkhitaryan prima e da Martial poi, che ritrova a centro area lo stesso Mata che di mancino mette alle spalle di Gomes. 1-0 meritato. Il Watford è alle corde ma riesce a contenere i danni fino al termine della frazione. Gli Hornets in apertura di ripresa sono convinti, l’approccio è positivo: al 54’ De Gea vola su una punizione di Zarate e toglie la gioia del pareggio all’argentino. Al 60’ lo United chiude la partita. Altra grande azione dei Red Devils: palla di prima di Ibra sulla corsa di Martial, il francese rientra sul destro e calcia sul primo palo sorprendendo Gomes.

Sulla spinta di Niang, prova a scuotersi il Watford, che fallisce l’occasione del 2-1 con Janmaat al 71’, incredibilmente. Lo United non smette di spingere e con Mkhitaryan ed il neo entrato Rashford scalda nuovamente i guantoni a Gomes. Fino alla fine Ibra cerca la gloria personale, ma non trova il gol.

Il tweet

La statistica chiave

3 - Nelle ultime cinque presenze da titolare, 3 gol e 3 assist per Martial.

Il tabellino

Manchester United (4-2-3-1) De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Blind; Herrera, Pogba; Martial (dall’81 Rashford), Mkhitaryan (dall’89’ Lingard), Mata (dal 72’ Fellaini); Ibrahimovic. All. Mourinho

Watford (4-2-3-1) Gomes; Catchart (dall’83’ Success), Prodl, Kaboul, Britos (dal 1’ st Janmaat); Capoue, Cleverley; Niang, Zarate (dal 74’ Okaka), Holebas; Deeney. All. Mazzarri

Gol: al 32’ Mata, al 60’ Martial.

Arbitro: Robert Madley