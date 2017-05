Mourinho: "Tornare all'Inter? Non ora. Tutte le squadre hanno un momento di crisi"

Personaggio sempre sotto le luci dei riflettori, Josè Mourinho ha rilasciato un’interessante intervista. Gli argomenti toccati dallo Special One sono stati molti: dall’Inter a Pogba, passando per Antonio Conte, suo collega e rivale per la corsa alla Premier League.

Ecco le parole di Mourinho: “Tornare all’Inter? Magari un giorno, ora no. Tutte le squadre hanno un momento di crisi“. Il tecnico portoghese quindi non lascia spazio a fraintendimenti, sottolineando il momento no dei nerazzurri.

Lo Special One ha parlato anche di uno dei giocatori più chiacchierati dell’ultimo calciomercato, Paul Pogba: “Se avessi pagato alla Juve un prezzo normale per prenderlo, ora tutti direbbero che sta facendo una stagione fantastica. Paul è un leader in campo, ha una grandissima personalità. Lui è un professionista esemplare: serio, gli piace lavorare e ama vincere. Pogba è importantissimo per la nostra squadra“.

Mourinho ha speso anche due parole su Antonio Conte e su un suo possibile approdo a Milano, sponda nerazzurra: “Io e Conte simili? No, non condivido. Tutti dopo di me sono i migliori allenatori per l’Inter. Io voglio che gli interisti siano felici. Se dovesse arrivare Antonio, sarà lui quello giusto per l’Inter. Se siamo uguali? Direi di no: lui ha i capelli neri, io bianchi“. A proposito dell’Inter, Mou ha colto l’occasione anche per complimentarsi con Lele Oriali, fresco fresco di ingresso nella dirigenza dell’Inter.

Parole importanti quelle di Mou: mai dire mai, né per lui né per Conte…

Gabriele Amerio